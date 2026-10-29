Este icónico jugador que tuvieron los Cruzados, ganador de 10 títulos en ocho temporadas, hoy es director técnico e hizo un curioso dictamen de por qué el equipo adiestrado por Daniel Garnero se vino abajo esta campaña.

Universidad Católica ha tenido un 2026 más agrio que dulce, aunque tuvo un buen primer semestre que le permitió pasar en el primer lugar de su grupo en la Copa Libertadores. Un acceso a los octavos de final que el equipo adiestrado por Daniel Garnero selló con una gran victoria ante Boca Juniors en La Bombonera.

Pero en el segundo semestre, la realidad que viven los Cruzados es diametralmente opuesta. No tienen chances de ganar la Liga de Primera, quedaron eliminados de la Libertadores. Y también de la Copa Chile en una llave ante Unión La Calera, colista de la tabla en la primera división.

En ese contexto, un multicampeón con los Cruzados está de visita en Chile y fue invitado al panel de Todos Somos Técnicos. Se trata de un retirado defensor que devino en DT y este año tuvo su primera chance como entrenador titular en Nueva Chicago de Argentina.

Las referencias son para Germán Lanaro, quien ganó 10 títulos en la Franja. “No quiero perder de vista que Católica hizo una buena copa. Y si te vas eliminado, es un golpe difícil de asimilar. Tenías ilusiones, creías haber pasado lo más difícil, que es la zona de grupos en un grupo muy fuerte”, aseguró.

Germán Lanaro se despidió de la UC al cabo de la temporada 2022. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Y cuando no tienes esa zanahoria que es pelear el torneo, está bien peleas Chile 2, pero no tienes algo que te marque un rumbo para ir día a día, eso merma un poco”, apuntó Lanaro, quien en Chile también jugó en Palestino, el paso previo a pasar ocho temporadas en la UC.

Además, repasó una decisión muy criticada que tuvo la dirigencia de Cruzados SADP. “Era un buen momento para potenciar el equipo. Siento que obviamente por un montón de cuestiones, era para dar un salto de calidad que el equipo necesitaba en un momento clave” manifestó el otrora zaguero de la UC.

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Germán Lanaro hace un diagnóstico de la Universidad Católica 2026: “Es momento de cerrar filas”

Para Germán Lanaro, hay una gran diferencia entre lo que ve en la Universidad Católica de 2026 y lo que percibió mientras estuvo durante ocho campañas. “Nunca fue un club de exteriorizar problemas. Después de mucho tiempo, siento que eso se perdió un poquito”, repasó el DT en la entrevista con el programa de TNT Sports.

Germán Lanaro celebra junto a José Pedro Fuenzalida el gol que le dio el título a la UC en 2016 ante Audax Italiano. (Paul Plaza/Photosport).

“Obvio con la salida del Tati (Buljubasich), después de lo que pasó en la Copa Libertadores. Siento que es momento de cerrar filas, armarnos de nuevo. Ahí es donde aparecen los liderazgos, los más grandes tienen que salir a hablar o no hablar. Pero sí manejar situaciones”, describió Lanaro.

Y prosiguió. “Hay que poner el foco en que ganar te acerca al Chile 2. Ahora parece que está todo mal, que se hicieron todas las cosas mal. Yo no creo que sea tan así”, sentenció el otrora ayudante técnico de Pablo Guede en el Puebla de México y Argentinos Juniors.

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¿Cuándo se juega el Clásico Universitario entre la Católica y U de Chile?

Universidad Católica recibirá a la U de Chile en el Clásico Universitario este domingo 1 de noviembre en el Claro Arena a contar de las 17:15 horas.

Así va Universidad Católica en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Universidad Católica está en el 3° puesto de la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026 al cabo de 25 fechas.