Tomás Asta-Buruaga pudo tener acción luego de varios meses ausente, tuvo que luchar para contener el llanto y se refirió con especial ahínco al duelo ante Universidad de Chile.

Luego de siete meses inactivo, Tomás Asta-Buruaga volvió a jugar en la Universidad Católica y lo hizo justo en la antesala del Clásico Universitario. El defensor fue el lateral derecho de los Cruzados en el empate 1-1 que firmaron ante Audax Italiano en el Claro Arena.

Por lo mismo, el zaguero de 30 años luchó por contener el llanto en una entrevista con TNT Sports. Ahí le preguntaron por sus sentimientos tras esa grave lesión que lo sacó de las canchas por tanto tiempo. “La verdad, una felicidad, uff… muchos sentimientos encontrados”, afirmó Asta-Buruaga.

Su voz evidentemente se quebró. Seguramente por el sinfín de recuerdos que llegaron a su cabeza. “Me preparé para este año y tuve esta mala fortuna de la lesión que me tuvo meses afuera. Es una felicidad gigante volver a jugar y defender a esta camiseta”, manifestó el exjugador de Unión La Calera y Unión Española.

Tomás Asta-Buruaga ante la marca de Raimundo Rebolledo. (Andrés Piña/Photosport).

“Le agradezco al cuerpo médico del club, a mis padres y mis hermanos. Sobre todo a mi señora y mi hija, que estuvieron en estos momentos complicados. Una alegría tremanda poder volver a vestir esta camiseta, defenderla en los últimos partidos y conseguir el Chile 2. Es lo que queremos”, lanzó Asta-Buruaga.

Tomás Asta-Buruaga celebra con el infalible Toro Zampedri. (Dragomir Yankovic/Photosport).

El zaguero tuvo más sobre el futuro inmediato: recibir a Universidad de Chile, que encadenó cuatro victorias. “Obviamente no fue el resultado que buscábamos. Queríamos sumar de a tres para afrontar el domingo de otra manera. Pero a prepararnos y descansar, tenemos pocos días”, dijo el exdefensor de Deportes Antofagasta.

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Asta-Buruaga alienta a toda la Católica para ganar el Clásico Universitario

Tomás Asta-Buruaga esperó mucho tiempo para volver a jugar en la Católica, que debe corregir algunos detalles para el Clásico Universitario. Sin ir más lejos, Daniel Garnero no podrá contar con su compatriota Fernando Zuqui, quien se ganó una absurda expulsión ante los Tanos.

“Y un clásico se gana así que saldremos con todo. No sabría decir una respuesta exacta, pasamos por una mala suerte. Audax llegó una vez en el segundo tiempo. Nosotros tuvimos 3-4 ocasiones y la pelota no quiere entrar”, resumió Asta-Buruaga en la zona mixta.

Otra imagen del festejo de Asta-Buruaga con Fernando Zampedri. (Andrés Piña/Photosport).

Aunque de todas maneras dejó claro que habrá un gran esfuerzo de la Franja para derribar al Bulla. “Son momentos, todavía quedan cinco fechas en disputa. Daremos todo para meternos en el Chile 2″, sentenció Asta-Buruaga para este duelo que está, literalmente, a la vuelta de la esquina.

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¿Cuándo se juega el Clásico Universitario entre la Católica y U de Chile?

Universidad Católica recibirá a la U de Chile en el Clásico Universitario este domingo 1 de noviembre en el Claro Arena a contar de las 17:15 horas.

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