El ex gendarme volverá a dirigir el duelo de azules y cruzados, con números que los hinchas miran con atención del hombre de negro.

Universidad de Chile sigue trabajando con miras al Clásico Universitario, partido trascendental para sus aspiraciones en la Liga de Primera 2026, con un choque directo con Universidad Católica en el estadio Claro Arena.

Para este encuentro ya fue confirmado Diego Flores como el árbitro principal, quien se repite el plato, porque ya estuvo en el primer semestre en el mismo duelo, con victoria para la U por 1-0 con gol de Juan Martín Lucero.

El ex gendarme será acompañado por los asistentes José Retamal y Wladimir Muñoz, además que cuarto árbitro será Franco Jiménez. Mientras que en el VAR dirán presente Juan Lara y Alejandro Molina, este último como AVAR.

Por lo mismo, los hinchas de la U miran el historial del juez central, que tiene dos derrotas en los duelos de los azules, justo las que han sido en la actual temporada.

Fuente: Sindicato de árbitros.

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El historial de Diego Flores con U de Chile

Diego Flores ha dirigido 14 veces a Universidad de Chile, siendo uno de los clubes, junto con Colo Colo, que más apariciones tiene en su carrera de árbitro en en fútbol chileno.

De esas oportunidades, 7 han sido victorias, donde se cuenta el primer Clásico Universitario de 2026, además de cinco empates y dos derrotas, las que fueron justo este año.

Se trata de la derrota por 1-0 ante Unión La Calera por la Copa Chile, además de la caída por 2-1 ante Universidad de Concepción, en el estadio Ester Roa, en la Liga de Primera, uno de los duelos que todavía aleja a los azules de los albos.

Fue ante los cementeros donde tuvo un duro cruce con Marcelo Morales, quien se fue expulsado por reclamos, donde el jugador después lo liquidó por sus redes por una fuerte patada que dejó sin cobros.

En ese sentido, si bien en el historial es un árbitro que le viene bien a la U, los últimos duelos no han sido para nada buenos, lo que enciende una alarma en el camarín bullanguero.

Mira los números: