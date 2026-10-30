Azul Azul tendrá dos reuniones antes del 13 de noviembre, pero no definirá su apoyo en las elecciones de la ANFP.

La decisión se tomó en la reunión de directorio de este jueves, que inicialmente sería la última antes de la renovación de sus integrantes. Se agendaron nuevas sesiones para el 5 y 12 de noviembre, con el fin de cerrar presupuestos y preparar el traspaso de las áreas del club.

José Ramón Correa explicó que una reunión estará destinada a aprobar el presupuesto que se enviará a la ANFP y la otra a revisar las distintas áreas de trabajo.

En tanto, Héctor Humeres planteó la necesidad de analizar la relación entre Azul Azul y la Universidad de Chile junto a las autoridades de la casa de estudios.

Los desafíos del nuevo directorio de Azul Azul

Humeres advirtió que quienes asuman tendrán importantes tareas por delante, entre ellas la renovación de contratos y la búsqueda de auspiciadores para la temporada 2027.

El representante de la Universidad de Chile espera que la nueva mesa esté integrada por personas con conocimiento del fútbol, capacidad de gestión y compromiso con la institución.

Correa, destacó que el sentimiento por el club debe ser una de las principales características de quienes lleguen al directorio. Además, confirmó que tanto él como José Miguel Insulza continuarán en sus respectivos cargos, pues sus renuncias no forman parte del proceso de renovación.

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La U todavía no define su voto en las elecciones de la ANFP

Uno de los puntos que quedó pendiente es la postura que tendrá Universidad de Chile en las próximas elecciones de la ANFP.

Al respecto, Correa aclaró que el actual directorio nunca ha realizado una votación para determinar qué candidatura respaldará y que tampoco lo hará antes de dejar sus funciones.

“El directorio actual nunca ha tenido una decisión respecto de cuál sería el voto en la elección de la ANFP. Ha habido trascendidos, pero no ha habido una votación, y no la va a haber, porque eso corresponde al próximo directorio“, sentenció.

De esta manera,será la nueva administración de Azul Azul la que deberá definir la postura del club en los comicios del fútbol chileno.

En resumen…