Eduardo Álamos, nuevo timonel de Azul Azul, dio a conocer que el "Chelo" se convertirá en la nueva mano derecha de Manuel Mayo en la gerencia deportiva del club tras su retiro.

En su primera conferencia de prensa como nuevo presidente de Azul Azul, Eduardo Álamos confirmó que el volante Marcelo Díaz tiene listo su nuevo trabajo en Universidad de Chile después de acabar a fines de este año su carrera como futbolista.

Quien fuera gerente general de la concesionaria durante la era de Carlos Heller, comunicó que Carepato se convertirá en la nueva mano derecha de Manuel Mayo en la gerencia deportiva de la institución, además de otras funciones que cumplirá en 2027.

“Tengo una gran noticia, que Marcelo Díaz se suma al cuerpo de la gerencia técnica el próximo año. Él es amante de la U y es clave tener una persona con valores y espíritu del club”, explicó el nuevo presidente de Azul Azul.

En esa línea, Eduardo Álamos agrega que el bicampeón de América “será un embajador como (Diego) Rivarola cercano al club y nos llena de alegría”. De esta forma, se cumplirá con la palabra de la concesionaria de no alejar al aún jugador de la institución.

El nuevo cargo de Marcelo Díaz para 2027

Fue a mediados de agosto del presente año que el mediocampista confirmó mediante un emotivo video el término de su carrera como futbolista. En octubre, en conferencia de prensa, explicó que “ya no tengo nada más que dar, no tengo nada más que hacer desde la cancha”.

Posteriormente, en charla con el podcast oficial del club, Marcelo Díaz daba señales de su futuro al indicar que “estar viviendo los últimos meses es súper especial. Es fantástico, de verdad, es muy emocional. Pero sepan que de acá no me voy a ir. Uno de mis grandes anhelos es volver a la galería”.

Desde su debut en Primera División en 2005 hasta la actualidad, el Chelo disputó un total de 299 encuentros, con 20.549 minutos en la cancha, donde registra ocho goles y 25 asistencias. Ganó cuatro torneos nacionales, una Copa Chile, una Supercopa y la Sudamericana del 2011.

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En síntesis