El ídolo de los azules asegura conocer al nuevo mandamás, por lo que asegura debe sacar todo lo que tenga relación con Michael Clark.

La bienvenida de Eduardo Álamos como el nuevo presidente de Azul Azul al mando de Universidad de Chile ha tenido polémicas, pero también a varios personajes bullangueros que han salido en su defensa.

Uno de ellos fue Johnny Herrera, quien en conversación con Redgol, analizó la situación del nuevo mandamás de los azules, donde también le pide barrer con todo lo que huela a Michael Clark y compañía.

“Le deseo lo mejor. Pero es gente que está transitoriamente, hasta, entiendo, hasta que lleguen los nuevos dueños. Y ahí, la U deberá emprender otro rumbo”, explicó.

Johnny Herrera participó de un torneo de tenis. Foto: Lisandro Jung.

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Johnny Herrera pide sacar a todos los del grupo de Michael Clark

Johnny Herrera no queda afuera de la actualidad de Universidad de Chile, donde también sacó la voz por la nueva presidencia de Eduardo Álamos, con un especial pedido a limpiar la casa.

“A esta gente que está ahora, pedirle que limpien todo lo que se hizo mal, nomás. Que hagan una auditoría, que escarben cielo, mar y tierra para que saquen todo lo sucio que pasó durante estos últimos cinco años. Y que se vaya toda la gente que no tiene relación con la U. Y que se vaya también toda la gente que estuvo involucrada de alguna u otra forma con el periodo Clark, y con los directores de esta gente”, detalló.

Por lo mismo, también aprovechó de clarificar un tema que estaban cargando al presidente, para asegura que jamás tuvo algo que ver con refuerzo en la U, como con jugadores de Huachipato.

“Eduardo, yo lo conozco hace tiempo. Eduardo, solamente, era unas gerencias, que no tuvo participación de nada en lo que era jugadores. Así que, es una persona, creo, con lo que yo lo conocí, muy transparente. Y le deseo lo mejor, insisto, en este periodo de transición. Y que haga una auditoría grande, que es lo que todos los hinchas piden”, finaliza.

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