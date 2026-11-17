El ex meta se enfrentó a Rafael Bustos en el MT 1000 de Santiago, donde no pudo rescatar un juego en el compromiso.

Johnny Herrera olvidó los guantes por un momento para tomar la raqueta de tenis y participó en el MT 1000 Santiago, que se disputa estos días en el Stade Français Chile.

El ex portero de Universidad de Chile tuvo un duro estreno contra Rafael Bustos, con quien perdió por un marcador de 6-0 6-0, donde se marcaron claramente las diferencias.

Más allá del resultado, el ídolo de los azules se lo tomó de buen humor su derrota, asegurando que todavía le falta físico y preparación para asumir estos desafíos.

Johnny Herrera no pudo en el primer torneo de tenis. Foto: Lisandra Jung.

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Johnny Herrera quiere revancha en el tenis

Una dura derrota tuvo Johnny Herrera en el tenis, donde se animó a participar en un evento deportivo en el deporte que practica constantemente tras el retiro del fútbol.

Eso sí, la jornada no estuvo para nada buena para el ex meta de Universidad de Chile, que se llevó una dura derrota que, como es su personalidad, lo llevará a buscar una revancha.

Pese al bajón anímico, los asistentes aplaudieron la actitud del comentarista en TNT Sports, quien prometió seguir preparándose para volver a otros torneos de tenis.

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