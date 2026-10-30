El lateral izquierdo confirmó su continuidad en la institución, donde quiere cumplir su sueño de jugar la Copa Libertadores. "Más aún con el club de tus amores", expresó.

Uno de los futbolistas que ayudó a la Universidad de Chile para su buen momento en la presente temporada es el lateral izquierdo Marcelo Morales, quien regresó luego de un paso complejo por Estados Unidos y se reencontró con su mejor rendimiento.

Tanto así que durante esta campaña es uno de los mayores asistentes que tiene el equipo de Fernando Gago, incluso su presencia en la cancha es fundamental para conseguir triunfos. Por todo esto, asegurar su permanencia en el club era clave.

La buena noticia para la U es que fue el propio Marcelo Morales que en conversación con TNT Sports confirmó que extendió su vínculo por toda el 2027. “Creo que sí, jajaja. No, sí ya estamos, está todo firmado, ya se arregló todo, gracias a Dios salió todo bien y estoy en casa”, expresó.

ver también Marcelo Morales goza su gran momento en U de Chile: “La pasé súper mal, me costó mucho, llegué con muchas críticas”

El sueño que quiere cumplir Morales con la U en 2027

Uno de los principales motivos que tiene el defensor para continuar en la institución es la posibilidad muy cercana por el momento de jugar torneos internacionales, y en particular el más importante del continente, la Copa Libertadores.

“La verdad es que jugar una Libertadores es algo que todos sueñan, más con el club de tus amores, el año pasado no pude porque salió todo el tema de la venta”, reveló Morales quien recordó que “cuando jugamos con San Lorenzo fue pre Libertadores, entonces no alcanzamos a clasificar, pero como digo es algo súper bonito“.

Si consiguen en las próximas jornadas su clasificación al máximo torneo continental, el Shelo indicó que “lo voy a disfrutar bastante, mi familia igual y van a querer ir al estadio, bueno no se puede ahora pero me van a ver desde la casa, así que feliz”.

Los números del Shelo en 2026

Entre torneos locales y la Copa Sudamericana, Marcelo Morales disputó un total de 2.475 minutos en 30 compromisos, donde registra dos goles y siete asistencias, además de recibir 11 tarjetas amarillas y una expulsión.

¿Cuándo juegan los azules?

Universidad de Chile disputará este domingo 1 de noviembre desde las 17:15 horas en el Claro Arena, la edición 253 del Clásico Universitario ante Católica.

En síntesis