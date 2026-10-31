Un histórico de los albos, en su estilo, cierra cualquier discusión por el campeonato tras la goleada ante la U de Conce.

Colo Colo tuvo una magnifica presentación en la jornada del viernes en la Liga de Primera 2026, luego de vencer por goleada por un marcador de 6-1 ante la Universidad de Concepción.

Algo que espantó todos los fantasmas y mandó la presión para otro lado de la arremetida que pensaban en Universidad de Chile, donde fue un histórico del plantel albo que mandó un mensaje para cerrar la discusión.

Fue Gabriel Mendoza quien, en conversación con Redgol, le puso la lápida a una posible pelea por el título en el torneo: “Es más lindo todavía, se van acercando a acercando pero que sigan participando”.

Colo Colo le vuelve a sacar 10 puntos de ventaja a la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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El Coca Mendoza sepulta a la U en la pelea por el título

Coca Mendoza asegura que con esta importante goleada de Colo Colo el título cada vez está más cerca y demuestra, dentro de la cancha, que no hay competencia para una posible pelea hasta el final del torneo: “El Cacique pisa firme al título”.

“Colo Colo tenía que demostrar que, con la diferencia de puntos y lo timorato que se acercaba el archirrival, que no podíamos sumar, había que jugar con el cuchillo entre los dientes y hoy se vio“, explicó.

En ese sentido, destaca la figura de Correa que despertó a los albos: “Un jugador que haga cuatro goles en el primer tiempo era muy difícil, pero esto demuestra que Colo Colo sin duda alguna no deja nada para las dudas”.

Por lo mismo, asegura que la posible pelea con la U ya quedó en el olvido: “No, ya con este triunfo creo que la U de Conce es difícil, fue bestia negra, está peleando el descenso, pero se liquidó en su momento con los cuatro goles, jugando bien y como tiene que ser”.