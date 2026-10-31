Pronósticos Liverpool vs Arsenal: los Reds quieren aprovechar el tropezón copero de los Gunners

Los mejores pronósticos de Liverpool vs Arsenal para apostar en la Premier League. Análisis, cuotas y apuestas para el partido.

Los mejores pronósticos para el Liverpool vs Arsenal te preparan para el partidazo de la jornada 9 de la liga inglesa. Revisar los picks destacados para apostar en la Premier League puede ser útil antes de armar tus propias jugadas.

Este domingo 1 de noviembre, Anfield será el escenario de un choque clave por el liderato. El encuentro arranca a las 13:30 horas (hora de Chile), enfrentando a dos gigantes en gran estado de forma.

Nuestros picks Pronósticos: Liverpool vs Arsenal Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico TOTAL DE GOLES: MENOS DE 2.5 El Arsenal suele mostrar solidez defensiva cuando visita a rivales directos, mientras que los últimos enfrentamientos entre ambos equipos estuvieron marcados por la escasez de goles. Estas tendencias apuntan a un partido de pocos tantos. 1xbet 1.98 Pronóstico RESULTADO DEL PARTIDO: EMPATE El historial en Anfield y la mejoría reciente del Liverpool equilibran un duelo en el que el Arsenal también podría priorizar no perder. La capacidad de ambos para neutralizarse tácticamente respalda la posibilidad de un empate. 1xbet 3.50 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Liverpool vs Arsenal

Los Reds suman 17 partidos consecutivos en casa sin perder ante los Gunners en tiempo regular.

Arsenal ostenta la mejor defensa del torneo, promediando solo 0.63 goles en contra por partido.

ostenta la mejor defensa del torneo, promediando solo 0.63 goles en contra por partido. Se han marcado 30 goles en los últimos 10 enfrentamientos directos entre ambos equipos.

Los Reds eliminaron a Chelsea de la EFL Cup, a través de los penales. Los Gunners, en cambio, fueron sorprendidos por Fleetwood, de la cuarta división.

Cuotas 1X2 Cuotas: Liverpool vs Arsenal Cuotas ofrecidas por 1xBet Liverpool 2.94 1xBet Empate 3.50 1xBet Arsenal 2.27 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Liverpool vs Arsenal

El equipo dirigido por Andoni Iraola llega con la confianza a tope tras vencer al Brighton y eliminar a Chelsea en la EFL Cup. Los Reds acumulan cinco victorias al hilo y buscan acortar la distancia con los líderes. Su ofensiva intentará romper el cerco rival mediante transiciones rápidas lideradas por Alexander Isak.

Por su parte, los Gunners comparten la cima del torneo, aunque vienen de una sorpresiva eliminación en la EFL Cup, ante un equipo de la cuarta división. El esquema de Mikel Arteta prioriza el control y una solidez defensiva que les ha permitido conceder solo cinco goles, siendo un bloque muy difícil de penetrar.

Nuestra apuesta segura: Menos de 2.5 goles

El análisis indica que este será un duelo bastante cerrado. Arsenal plantea estructuras muy sólidas como visitante ante rivales directos. Además, los últimos choques directos registraron pocos tantos en el marcador: los dos juegos más recientes entre ambos finalizaron con menos de tres tantos.

Considerando la muralla defensiva visitante, esta cuota tiene gran valor. Es uno de los mejores pronósticos deportivos del fin de semana.

Apuesta 1 | Total de goles: Menos de 2.5 – 1.98 en 1xbet

Apuesta de valor: Empate

Aunque las cuotas en Liverpool vs Arsenal favorecen ligeramente a la visita, el historial en Anfield pesa. Los Reds encontraron su ritmo y los Gunners podrían conformarse con no perder puntos vitales.

Dado que ambos pueden neutralizarse tácticamente, la igualdad ofrece un retorno muy atractivo. Esta opción representa una excelente oportunidad de valor para los apostadores.

Apuesta 2 | Resultado del partido: Empate – 3.50 en 1xbet

Alineaciones probables en Liverpool vs Arsenal

Liverpool: Alisson, Kerkez, Jacquet, van Dijk, Araujo, Gravenberch, Mac Allister, Gakpo, Wirtz, Barcola, Isak.

Alisson, Kerkez, Jacquet, van Dijk, Araujo, Gravenberch, Mac Allister, Gakpo, Wirtz, Barcola, Isak. Arsenal: Raya, Lewis-Skelly, Konsa, Gabriel, Timber, Rice, Guimaraes, Eze, Odegaard, Madueke, Havertz.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Liverpool vs Arsenal

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Liverpool vs Arsenal? Arsenal es levemente favorito por su liderato defensivo, pero Liverpool impone gran respeto gracias a su invicto reciente en Anfield.

¿A qué hora y dónde ver el partido? El duelo se jugará en Anfield a las 13:30 horas (hora de Chile) y será transmitido por las señales oficiales del torneo.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido? La apuesta por menos de 2.5 goles a cuota 1.98 ofrece un excelente equilibrio entre riesgo y probabilidad de acierto.

Esta página o nota contiene publicidad comercial y enlaces de afiliados. Participar en ciertas ofertas destacadas puede generar un retorno monetario que podría afectar la ubicación y el orden de los operadores de juegos de azar enumerados aquí. Sin embargo, esto no afecta nuestras evaluaciones y revisiones imparciales.