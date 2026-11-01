El entrenador de Universidad de Chile vio la roja luego de la caída frente a Universidad Católica.

Universidad de Chile no pudo con Universidad Católica y prácticamente le dijo adiós al título. Para colmo de males, Fernando Gago fie expulsado por el árbitro del encuentro.

Los Azules llegaban como favoritos al Claro Arena, pero un solitario gol de Clemente Montes fue más que suficiente para inclinar la balanza hacia el lado cruzado de la fuerza. El 1-0 además, enciende la pelea por el Chile 2 a Copa Libertadores.

La roja a Gago

Debido a la expulsión de Fernando Gago, fue Fabricio Coloccini, su ayudante, quien tomó la palabra en Universidad de Chile. El ex defensa de Newcastle si bien reconoció que es muy complejo alcanzar a Colo Colo, no quiere a tirar la toalla.

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“Mientras matemáticamente esté la posibilidad hacia allá vamos. Nuestro segundo objetivo es estar en el segundo puesto, vamos bien, venimos consiguiendo buenos resultados. Hoy era un partido importante para poder mantener esa ventaja, lo intentamos, lo vinimos a buscar, pero no se pudo dar“, indicó Coloccini.

El trabajo de Diego Flores, árbitro del Clásico Universitario, fue muy criticado. Una vez terminado el partido, Fernando Gago fue a donde el juez y terminó recibiendo la roja. Coloccini negó que su jefe haya insultado al encargado de impartir justicia.

“En el caso de Fernando se acercó solamente a decirle que un jugador de Universidad Católica le aplaudió tres veces en la cara y porque no había tomado cartas en el asunto en ese momento”, explicó el ayudante.

“No sé si se llega a ver en las imágenes de televisión, nunca le faltó el respeto en ningún momento, Fernando solo le fue a preguntar de esa situación”, cerró Fabricio Coloccini. Ahora habrá que esperar el informe de Diego Flores sobre esta situación.