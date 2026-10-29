El Chelo repasó su buena temporada luego de volver tras un frustrante paso por New York Red Bull de Estados Unidos. Además, reconoció la importancia de Gago en su consolidación, que le permitió volver a ser citado en la selección chilena.

A pesar de que el retorno de Marcelo Morales a la U de Chile se dio después de tener un 2025 de muy poca actividad en el New York Red Bull de Estados Unidos, el lateral izquierdo tomó un segundo aire en el Centro Deportivo Azul. Pudo relanzar su carrera nuevamente.

Y no sólo se hizo un indiscutido para el Romántico Viajero, que ya aseguró su permanencia para la temporada 2027. También se ganó una convocatoria de Nicolás Córdova para la selección chilena. Una señal clara de que su rendimiento este año ha sido muy bueno.

Algo similar piensa el Chelo, quien afina algunos detalles para jugar por primera vez un Clásico Universitario en el hermoso Claro Arena. “Ha sido un bonito año, el 2025 había sido muy malo. Jugué súper poco. Me volví a reencantar con el hincha y el fútbol”, dijo Morales en una entrevista a TNT Sports.

Marcelo Morales fue capitán del Romántico Viajero en la Copa Chile. (Andrés Piña/Photosport).

“La pasé súper mal. Me costó mucho al principio, llegué con muchas críticas. Lo supe manejar de muy buena manera. Encuentro que me he ganado todo esto partido a partido. Los compañeros me han dado todo el apoyo, los profes que llegaron también”, relató el carrilero zurdo de 23 años.

Prosiguió con un positivo balance de esta campaña. “Ha sido un año muy bonito, llegué a la selección. Espero mantener el nivel y seguir en la selección”, aseguró Morales en esa conversación que tuvo con el periodista Marcelo Díaz en la sala de prensa del CDA.

Marcelo Morales en acción ante Estados Unidos en el amistoso que Chile perdió en Norteamérica. (Jeff Lee/Photosport).

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Marcelo Morales disfruta a concho su buen 2026 con U de Chile y piensa en la Roja

Marcelo Morales sabe perfectamente que su rendimiento en la U de Chile lo metió en el radar de la Roja nuevamente. “Fue muy bonito después de un año súper malo. Era una de las metas que me propuse a principios de 2026”, aseguró el Chelo.

“También lo hablé con el profe (Fernando) Gago, que me había puesto esa meta de volver. Fue muy bonito para mí, mi familia y todo mi entorno. El profe ha sido muy cercano a todos. Conmigo también”, describió Morales para valorar la importancia del DT en su renacer futbolístico.

Fernando Gago le trazó un plan a Marcelo Morales para volver a ser seleccionado chileno. (Andres Pina/Photosport).

Morales agregó que “siempre intenta ayudarme y aconsejarme. En la primera charla me dijo que iba a estar fácilmente seleccionado si me lo proponía. Me fue dando la confianza semana a semana. Gracias a dios he andado bien, el equipo igual y eso es un plus para estar”. Por lo pronto, el zurdo suma seis asistencias y un gol en 19 partidos ligueros. Y ya sueña con ese duelo ante Universidad Católica en la precordillera.

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¿Cuándo se juega el Clásico Universitario entre la Católica y U de Chile?

Universidad Católica recibirá a la U de Chile en el Clásico Universitario este domingo 1 de noviembre en el Claro Arena a contar de las 17:15 horas.

Así va Universidad de Chile en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Universidad de Chile está en el 2° lugar de la tabla en la Liga de Primera 2026 con 47 puntos en 25 partidos. Está a siete unidades del exclusivo líder, Colo Colo.