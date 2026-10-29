Johnny Herrera aseguró que el entrenador argentino ha ido mutando, que ahora se siente identificado con el equipo y los jugadores le creen.

Universidad de Chile tomó un nuevo aire en las últimas fechas que le han permitido un alza en lo futbolístico, lo que tiene muy conforme al técnico Fernando Gago.

Tras las dos últimas goleadas, 6-0 ante Ñublense y 4-1 contra Everton, los azules han mejorado en rendimiento, lo que también ilusiona con meterse en la pelea por el título con Colo Colo a cinco fechas del final.

Algo que ha sido clave, según revelan expertos, ha sido un cambio del entrenador argentino, quien modificó un aspecto que marcaba distancia con sus jugadores: “Ahora el equipo le cree”.

Fernando Gago ha subido el rendimiento con U de Chile. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Johnny Herrera: “Gago ha ido madurando y se adapta a sus jugadores”

Fue Johnny Herrera quien reveló el momento de Fernando Gago en la interna de Universidad de Chile, donde marca que ha sido relevante para el cambio que ha mostrado todo el equipo.

“Está distinto a como llegó, que era más cortante, distante, se ve que esta con arraigo en el club, se ve feliz con lo que hace el equipo, te genera algo en la cancha, te irradia, no es la misma relación de un principio como la que tiene ahora y eso ayuda los buenos resultados, el equipo le cree”, destacó el referente azul en “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports.

El ex portero marca que el argentino vivió un momento de conocimiento con sus jugadores, luego imponerse marcando distancia, pero ahora que encontró la fórmula se abre para lograr su objetivo.

“Dejó de ser testarudo, cualquiera que veía futbol se daba cuenta cómo tenía que jugar, con Arce, Vásquez o Assadi, que en un minuto que no jugaba. Quería jugar con jugadores que no dieron. Entiendo que él salió de Boca por cosas parecidas, porque cambiaba el esquema a jugadores de posiciones. Ha ido madurando y se ha ido adaptando con sus jugadores“, finaliza.