El ídolo azul puso las pies en la tierra ante el fervor por superar a los albos en la cima. Dice que U de Chile saldrá segunda e irá a Copa Libertadores.

Johnny Herrera alzó la voz en U de Chile y calmó las aguas en relación a la remontada que sueñan los hinchas azules tras los últimos resultados. El equipo de Fernando Gago quedó a siete puntos de Colo Colo a falta de cinco fechas para el final.

“Es difícil para la U que le alcance para ser campeón, si le van a faltar tres puntos será por eso. No es por criticar, pero lo mas grafico fue en el Clasico cuando cambió de puesto a los jugadores, Colo Colo le pasó por encima y jugando la U de local”, dijo en Todos Somos Tecnicos.

El ídolo del Romántico Viajero y también panelista en TNT Sports no se quedó ahí y repasó al DT argentino. Para el Samurái, Gago se demoró en dar con el equipo titular, lo cual pesará a fin de año.

Johnny Herrera apunta a la U 2027

Valorando la calidad del plantel actual, Johnny Herrera llamó a Fernando Gago a dejar atrás la experimentación con el equipo titular de U de Chile. Ahí apunta con todo a romperla en la próxima temporada.

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“Si mantienes este equipo, para mí lo más probable saliendo segundo y jugando Copa Libertadores, sumai dos o tres jugadores más y peleai perfectamente”, aseguró.

Por eso, para el Samurái, las claves de los últimos triunfos azules son “jugando (Maxi) Guerrero abierto, (Ignacio) Vásquez también y Eduardo (Vargas) centralizado, los goles llegan solos. La U le ganó a un buen equipo”.

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“Everton venía bien, por fin repitió esquema el profesor Gago y el jugador se afiata a eso. La U tiene muy buen plantel”, cerró el ídolo de U de Chile y comentarista deportivo.