El presidente del Cacique se refirió al evidente bajón de rendimiento que ha tenido el equipo en estas últimas fechas. “No estoy nervioso para nada, creo que el equipo va a volver al rumbo”, afirmó.

No cabe duda que a Colo Colo se le han ido complicando bastante las opciones de ser campeón. En las últimas fechas de la Liga de Primera el Cacique apenas ha sumado tres de doce puntos posibles, lo que sumado a una buena racha de triunfos de la U, apretó bastante la lucha por el título.

Luego de llegar a tener 16 puntos de ventaja en la cima tras golear por 5-1 a Audax Italiano el pasado 4 de septiembre por la fecha 21, ahora esta distancia entre albos y azules se acortó a solo siete unidades disputadas 25 jornadas.

Uno que analizó este panorama en el Cacique fue Aníbal Mosa, quien se mostró muy confiado en que el equipo de Fernando Ortiz pueda retomar el camino de la victoria. Además, el timonel albo descartó un bajón por la tardanza en la renovaciones de contrato.

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Mosa apuesta por el renacer de Colo Colo tras la mala racha

El presidente de Blanco y Negro aseguró por las renovaciones que “es posible que genere incomodidad, porque los seres humanos tenemos distintas maneras de pensar, pero por ningún motivo creo que haya desviado el camino o que esta situación haya derivado en que el equipo no juegue de la mejor manera, no lo creo para nada”.

“Tanto el cuerpo técnico como los jugadores, cada vez que ponen un pie en la cancha, quieren ganar, no me cabe la menor duda. No creo que haya alguien que, por ciertas decisiones administrativas o políticas de la institución, haya bajado su rendimiento”, agregó.

Fernando Ortiz también debe renovar su contrato para seguir en Colo Colo para el 2027. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el dirigente albo afirmó que “estamos conformes. Si bien las últimas semanas no hemos tenido la regularidad que tuvimos hace un par de semanas atrás, estamos confiados. El equipo tiene una diferencia importante. Tenemos una absoluta confianza en nuestro técnico, jugadores y jóvenes”.

“No estoy nervioso para nada, creo que el equipo va a volver al rumbo. Si a nosotros nos hubiesen dicho después de la primera fecha, que perdimos con Limache, que a cinco partidos íbamos a estar punteros con siete puntos de diferencia, nos hubiésemos tirado de cabeza. Los equipos tienen este tipo de situaciones, hay momentos de bajones en el equipo, pero eso no significa que esté en riesgo el campeonato”, concluyó.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción ante Universidad de Concepción por la fecha 26 de la Liga de Primera este viernes 30 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Monumental.

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En síntesis