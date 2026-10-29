Colo Colo está cerca de volver a Copa Libertadores para la próxima temporada, luego de la traumática experiencia del 2025.

El 2026 de Colo Colo ha sido dulce y agraz. Es puntero del torneo cuando quedan solamente cinco fechas para el final, por lo que tiene la primera chance de conseguir el título. La parte linda.

Lo feo fue que no pudo participar de ningún torneo internacional debido a la mala campaña del año pasado. Un asunto que no sucedía hace muchos años.

Eso está muy cerca de enterrarse. De hecho este fin de semana tiene la chance de clasificar directamente a la fase de grupos de Copa Libertadores, al asegurar al menos el segundo lugar.

Tras el empate de Universidad Católica ante Audax, los cruzados que marchan en el tercer puesto quedaron a 12 unidades de los albos, cuando quedan 15 en juego.

Así marcha la tabla de Primera

Las fórmulas para que Colo Colo clasifique a Libertadores

Si Colo Colo le gana a la U. de Concepción y la UC empata o pierde ante U. de Chile en el Claro Arena, los albos serán el primer equipo chileno clasificado a un torneo internacional.

Colo Colo tiene la chance de clasificara Libertadores este fin de semana

Incluso si empata ante el Campanil y los cruzados caen en el clásico universitario, también el cuadro de Fernando Ortiz se meten directamente en la fase de grupo. Aunque ahí la U quedaría a solamente 5 puntos de diferencia.

Eso sí, para los hinchas albos no todo será alegría la próxima temporada en Copa Libertadores. Debido a los incidentes ocurridos ante Fortaleza en el Monumental, aún deben pagar 3 partidos de suspensión y jugar sin público.

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Toda la primera fase por ende se jugará en un estadio prácticamente vacío, lo que le restará fuerza a la localía del Cacique. Recién si logran clasificar a octavos o al repechaje de Copa Sudamericana podrá asistir la gente.

Aníbal Mosa aseguró que pretende ver en Conmebol la rebaja de este castigo, aunque es difícil que logre concretarlo porque no habrá pasado el tiempo necesario para un perdonazo, como sí ocurrió por ejemplo con la U el 2025, que fue castigada por incidentes el 2020.