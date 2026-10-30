El ídolo albo repasó su peor etapa personal y deportiva en el año 2021. Dijo que se trató con psicólogo y aún combate contra sus crisis.

Esteban Paredes vive y respira Colo Colo. El actual entrenador de Santiago Morning repasó su peor momento deportivo y personal en el Cacique, durante diálogo con Martín Cárcamo en el programa “De Tú a Tú”.

“¿Has ido al psicólogo alguna vez?”, le preguntaron al goleador histórico del fútbol chileno. Ahí el ídolo albo respondió rápidamente diciendo: “Sí, estuve con psicólogo en Coquimbo” (tras dejar Colo Colo).

“Me empezaron a dar crisis de pánico por todo lo que había vivido con Colo Colo, cuando pasó todo lo que íbamos a descender. Se juntó todo y tuve una lesión, me infiltraron y me dio una taquicardia”, dijo el ex Visogol.

Así lleva la enfermedad actualmente Esteban Paredes

Esteban Paredes confesó que aún sufre de crisis de pánico, las cuales empezaron en el año 2021. Ahí tuvo una campaña llena de críticas en Colo Colo, donde estuvo a punto de un descenso histórico en la liguilla de promoción ante U de Concepción.

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“Después de que nos salvamos (del descenso), como que me empezó una angustia enorme, todo el peso como capitán. Me dio todo, crisis de pánico y me atendí con el psicólogo de Coquimbo (su siguiente equipo)”, explicó.

En relación a cómo sobrelleva el problema hoy, el artillero máximo en Chile cuenta que “gracias a Dios hoy las controlo, aunque todavía las tengo de repente al estar solo”.

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“Pienso cosas, las manejo, me falta un poco el aire y se me pasa, pero las manejo. Yo no había contado esto antes”, cerró, entre risas, el ídolo de Colo Colo y actual entrenador de Santiago Morning.