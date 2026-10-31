El presidente de Colo Colo sorprendió al popular streamer español tras su junta con el arquero caboverdiano y lo convirtió en un albo más. "De Arica a Magallanes", expresó el europeo.

Luego de la goleada a Universidad de Concepción, la felicidad ha vuelto a aparecer en Colo Colo y prueba de ello la brindó su presidente Aníbal Mosa, quien se hizo viral en esta jornada gracias al popular streamer español Ibai Llanos.

Si bien fue este sábado que el video que subió la personalidad digital hispana salió a la luz, el encuentro ocurrió el lunes durante la ceremonia del Balón de Oro en Inglaterra, donde el comunicador se iba a encontrar con el arquero caboverdiano Vozinha.

Fue tras la charla del meta con Ibai que irrumpió con personalidad Mosa, quien le preguntó directamente si era hincha de Colo Colo, para luego presentarse como presidente del club y pedirle un mensaje para los “10 millones de hinchas” que tiene el club “de Arica a Magallanes“.

ver también Apuntan la reacción de Vozinha en Colo Colo: “El arquero es responsable; no tiene que adivinar”

El encuentro viral entre Aníbal Mosa e Ibai Llanos

El video en la cuenta de Instagram del hispano, con 16.5 millones de seguidores, arrancó con un mensaje de Vozinha, donde decía “un saludo para todos los chilenos“. Apenas se despidió el arquero albo, el empresario de origen sirio irrumpió.

“¿Tu eres hincha de Colo Colo, o no?“, le preguntó Mosa a Ibai quien le contrapreguntó sobre quién era, y tras presentarse como el presidente del club, el streamer le responde de vuelta “el equipo más grande de Chile“. Una particular charla.

“Vozinha está aquí en la gala y con 10 millones de colocolinos que nos están siguiendo desde Chile acá“, le indica el dirigente al español, a quien finalmente le pide un saludo para los hinchas y le invita a decir la histórica frase de su himno “de Arica a Magallanes, vamos”.

Hasta el momento, el encuentro de Aníbal Mosa con Ibai Llanos suma más de 126 mil “me gusta”, otros 7.800 compartidos y más de 1.890 comentarios, entre ellos del propio Colo Colo, que lo invitó formalmente al Estadio Monumental. “El final de vídeo más surrealista del año. Estoy llorando”, escribió el streamer.

En síntesis