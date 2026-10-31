Desde la entidad del fútbol enviaron una carta al directorio, donde establecen errores en las bases que pueden definir todo en el ascenso.

Una verdadera teleserie se ha vivido en la Primera B luego de la desafiliación de San Marcos de Arica, en una decisión tomada por la Primera Sala del Tribunal de Disciplina.

Si bien el conjunto del norte del país tiene plazo para apelar a la Segunda Sala, incluso llegar hasta el TAS, ahora fue la ANFP quien le puso una lápida a sus intenciones y podría cambiar nuevamente la tabla de posiciones.

Todo, porque el gerente de ligas profesionales de la ANFP, Yamal Rajab, envió un documento en donde confirma un error en la redacción de las bases del torneo lo que volvería a mover todo en la clasificación, en caso de que se confirme el castigo a San Marcos.

San Marcos vive un complejo momento.

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¿Qué pasó con la tabla de posiciones en la Primera B?

Fue en un documento que hizo público el sitio Primera B Chile, donde cuentan en detalle la situación con el artículo el artículo 87° de las bases, donde dejan en claro que “regula expresamente, bajo un mismo título, las hipótesis de descenso por sanciones, por desafiliación o por expulsión”.

“En particular, en la página 105 y siguientes de la referida acta consta que el Consejo acordó que, en caso de que un club fuere sancionado con la pérdida de la categoría, desafiliado o expulsado, este se entendería, para todos los efectos, ubicado en el último lugar de la tabla de posiciones al término del Campeonato. Asimismo, sus partidos disputados y aquellos que le restaren por disputar se contabilizarían como perdidos por un marcador de 3×0, salvo que el equipo rival hubiese obtenido un triunfo por una diferencia mayor”, detalló Rajab.

Por lo mismo, deja en claro el error de la ANFP: “De la revisión de dicha acta y del texto incorporado a las Bases -efectuada con ocasión de esta consulta-, se advirtió que existe un error en la transcripción de la norma, la que no recogió de manera literal los términos en que el acuerdo fue votado por el Consejo“.

Chupete podría verse afectado con San Luis.

¿La ANFP moverá la tabla de posiciones?

Esta situación haría cambiar la tabla de posiciones de Primera B, cuando todavía queda por disputar la última fecha del torneo, que dejaría, nuevamente, a Cobreloa con la primera opción de ser campeón y lograr el ascenso, algo que debe ser ratificado por los Tribunales.

Esta carta es una respuesta del directorio de la ANFP para poder aclarar la situación, si bien no se verán los cambios en la tabla de posiciones, puede ser fundamental para definir la categoría.

“Corresponde aplicarle las consecuencias previstas en el artículo 87°, conforme al acuerdo adoptado por el Consejo de Presidentes, estas son: (i) tener por perdidos por 3×0 todos los partidos que hubiere disputado o que le restaren por disputar, salvo que el rival hubiere obtenido un triunfo por una diferencia mayor; y, (ii) ubicarlo, para todos los efectos, en el último lugar de la tabla de posiciones al término del Campeonato”, comenta.

Mira la carta: