La noche mágica del argentino en el Monumental ante la U de Conce lo catapulta a ser destacado en toda la temporada 2026.

Colo Colo todavía celebra la goleada por 6-1 ante Universidad de Concepción, que lo acerca un nuevo paso más cerca al título de la Liga de Primera, cuando todavía quedan cuatro fechas por disputar.

La gran figura del partido fue Javier Correa, quien se anotó con verdaderos golazos, como el que marcó para el cuarto tanto de los albos, con un globito espectacular que hizo explotar al estadio Monumental.

Por lo mismo, los hinchas quedaron vueltos locos que la actuación del argentino la noche del viernes, tal como relata a Redgol, Alejandro Hisis quien todavía no deja de aplaudir.

Javier Correa marcó un golazo por Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

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Alejandro Hisis: “Hace mucho no veía un gol de tanta calidad”

Fue en conversación con Redgol donde destaca por sobre todos los demás el gol de Javier Correa por Colo Colo, donde asegura que será el tanto del torneo en la temporada 2026.

“Sí, claramente, el tercero de Correa puede ser el gol del año, fue un pedazo de gol, hace mucho que no veía un gol de tanta calidad, pero con la zurda”, destacó Hisis.

Por lo mismo, asegura que la contundente presentación de los albos en el estadio Monumental, cierra cualquier duda de que los albos levantarán la corona en los próximos días.

“Es una presión para la U que tiene el clásico, Colo Colo le saca amplia diferencia quedando cuatro partidos, pero que bueno yo soy colocolino y me gusta que salgamos campeón todos los años”, cerró.

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