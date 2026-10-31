El Cacique tiene la primera opción para bajar la estrella 35 a cuatro fechas del final, pero para conseguirlo no sólo depende de sí mismo, sino también de Universidad Católica.

Luego de su aplastante goleada por 6-1 a la Universidad de Concepción, Colo Colo vuelve a tener la primera opción para ser el campeón en Liga de Primera y clasificar de forma directa a la Copa Libertadores, un objetivo que puede concretar en cuestión de días.

A falta de cuatro fechas para que termine la competencia, el equipo que dirige Fernando Ortiz suma 58 puntos y se ubica a 10 de su escolta Universidad de Chile, por lo que existe una posibilidad matemática de coronarse con antelación.

Pero para que ello se concrete, en Colo Colo necesitan que se concreten dos resultados muy claros para coronarse como el monarca del fútbol nacional. Uno depende exclusivamente de sí mismos. El otro, de lo que ocurra en el Clásico Universitario.

En concreto, si este domingo Universidad Católica derrota a la U y el próximo 8 de noviembre cuando visiten el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán derrota a domicilio a Ñublense, bajará la estrella número 35 en su firmamento.

Colo Colo puede ser campeón en la próxima fecha

Uno que ya conoce la fórmula para dar la vuelta olímpica es el delantero argentino Javier Correa, quien al consultarle por esta posibilidad matemática y futbolística, no dudó un instante en responder que “ojalá se termine la semana que viene no más“.

“Que se termine la que viene. (Estoy) Contento, sabiendo que estamos ahí, pero como te digo no hay que marearse, no hay que creerse todavía lo que no somos, hay que laburar y el día que se dé, festejaremos“, fustigó el máximo goleador de Colo Colo en la temporada con 17 tantos.

Incluso, en el caso que la UC gane el Clásico Universitario, hasta la programación de la próxima fecha le da una mano al Cacique, pues su duelo con Ñublense será el domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas y la U jugará el día siguiente como local ante Cobresal.

ver también El curioso juramento de Colo Colo tras goleada ante la “U” de Concepción: “No hay que marearse”

En síntesis