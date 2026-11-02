Los albos tienen la gran chance de bajar su estrella número 35 si es que vencen a Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

Los hinchas de Colo Colo están muy expectantes, porque este domingo el cuadro albo puede ganar su estrella número 35, si es que vence a Ñublense por la Liga de Primera.

El Cacique tiene la gran chance de gritar campeón de forma anticipada en el torneo nacional, y para ello únicamente tiene que doblegar a los Diablos Rojos y no esperar ningún otro resultado.

Colo Colo tiene 10 puntos de ventaja sobre Universidad de Chile en la tabla de posiciones, con 12 unidades en disputa, por lo que una victoria alba hace que sea irremontable la ventaja ante su más cercano perseguidor.

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Colo Colo buscará salir campeón otra vez fuera del estadio Monumental

Colo Colo buscará salir campeón por 35° ocasión en el fútbol chileno y hay una coincidencia con sus últimos tres títulos, ya que todos ellos los selló jugando lejos del estadio Monumental.

El Cacique de Pablo Guede se coronó como el mejor del Torneo de Transición 2017, y logró la corona en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, donde venció por 3-0 a Huachipato con goles de Jaime Valdés, Octavio Rivero y Nicolás Orellana.

Arturo Vidal marcó el gol del título de Colo Colo en 2024. Foto: Javier Torres/Photosport

El siguiente título de Colo Colo llegó en el Campeonato Nacional 2022, y bajó la estrella 33 en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, reducto donde venció por 2-0 a Coquimbo Unido con goles de Juan Martín Lucero y Agustín Bouzat.

Por último y el más reciente, se dio en la cerrada definición de la Liga de Primera 2024, donde Colo Colo empató en la fecha final ante Deportes Copiapó 1-1 en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, y gracias al gol de Arturo Vidal dio la vuelta olímpica.

Ahora, el estadio Nelson Oyarzún de Chillán asoma como el escenario para el duelo entre albos y Ñublense, donde una victoria por cualquier marcador le dará el título al equipo de Fernando Ortiz.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Ñublense por la fecha 27 de la Liga de Primera?

El partido entre Ñublense y Colo Colo, válido por la fecha 27 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 8 de noviembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera