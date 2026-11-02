El delantero, que brilló ante Universidad de Concepción, no estará en el cierre de la serie de la Copa Chile ante los sureños.

Un jugador brilló con luces propias el pasado viernes en el estadio Monumental: Javier Correa tuvo su mejor presentación del año con la camiseta de Colo Colo y le marcó cuatro goles a Universidad de Concepción.

El delantero argentino tuvo una actuación memorable y le dio una victoria clave al Cacique, que si derrota este domingo a Ñublense será el campeón de la Liga de Primera.

A pesar que Colo Colo jugó recién el viernes, este lunes vuelve a la cancha, para completar la serie de los cuartos de final de la Copa Chile con Deportes Puerto Montt, donde Javier Correa es baja.

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Javier Correa no juega ante Puerto Montt por lesión

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, dio a conocer este domingo la nómina de citados para el duelo ante los Salmoneros, donde no figura Javier Correa por lesión.

El cordobés tiene una “sobrecarga en la rodilla derecha”, por lo que no será considerado ante Puerto Montt, a pesar que fue titular en el duelo original en Macul y anotó el 1-0 en el primer tiempo que se pudo jugar antes de la suspensión.

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Correa no es el único que se pierde el duelo copero por problemas físicos, ya que también son bajas Joaquín Sosa y Claudio Aquino, quienes jugaron el pasado viernes ante Universidad de Concepción.

Por último, Arturo Vidal y Gedeón Díaz tampoco están en la nómina, a pesar que fueron titulares ante Puerto Montt, por lo que Ortiz tendrá que hacer dos cambios obligados para el segundo tiempo que se jugará este lunes desde las 19:00 horas.