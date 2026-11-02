¿Universidad Católica le hará el pasillo de campeón si Colo Colo lo enfrenta como monarca?

Los albos si vencen a Ñublense serán los campeones de la Liga de Primera y en la fecha siguiente justo juegan con la UC.

Colo Colo se sacó de encima su mala racha en la Liga de Primera y volvió a ganar, porque goleó por 6-1 a Universidad de Concepción y quedó a tiro de cañón de ser campeón del fútbol chileno.

La contundente victoria alba se suma a la derrota de Universidad de Chile ante Universidad Católica en el Clásico, lo que permite que el Cacique gane el título en la próxima jornada.

Colo Colo depende de sí mismo para ser campeón, porque si derrota este domingo a Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán, obtendrá su estrella número 35 en su rica historia deportiva.

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¿La UC le hará el pasillo de campeones a Colo Colo?

Colo Colo puede ganar el título de la Liga de Primera en Chillán si es que gana y en la fecha siguiente tiene la opción de celebrarlo en el Monumental, cuando se mida ante Universidad Católica.

Ahora, surge la duda si en la UC están dispuestos a hacerle el tradicional “pasillo de campeones” a los jugadores albos, en el caso que lleguen a su partido como los monarcas del fútbol chileno.

Palestino le hizo “pasillo de campeones” a Coquimbo. Pepe Alvujar/Photosport

La decisión depende exclusivamente de los universitarios, debido a que esa regla no está escrita y no tienen obligación alguna de realizarlo. Además, al ser un rival clásico, ya existe morbo al respecto.

En 2025 el “pasillo de campeones” dijo presente en la Liga de Primera, cuando Palestino tuvo un lindo gesto con Coquimbo Unido en el estadio La Cisterna, donde los Piratas llegaron como los flamantes monarcas de Chile.

En síntesis

Colo Colo goleó 6-1 a Universidad de Concepción en la Liga de Primera.

a Universidad de Concepción en la Liga de Primera. Colo Colo será campeón si vence este domingo a Ñublense en Chillán.

si vence este domingo a Ñublense en Chillán. La estrella número 35 de Colo Colo se definirá en el estadio Nelson Oyarzún.

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¿Cuándo y a qué hora juega Ñublense vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido clave entre Ñublense y Colo Colo, válido por la fecha 27 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 8 de noviembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera