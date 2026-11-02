El ex jugador e hincha acérrimo de los azules volvió a la carga contra los cruzados. Ironizó por la forma en que ganaron el Clásico Universitario.

U Católica celebró en el Clásico Universitario, lo que sacó rápidamente coletazos en el ambiente del fútbol chileno. Uno de los que salió al paso es el Rafa Olarra, comentarista, ex jugador y renocido fanático de la U.

El ex defensa salió al paso del chaqueteo en redes sociales, ya que le recordaron sus constantes críticas a los cruzados y la figura de Fernando Zampedri. Es ahí donde el “Flaco” se puso nuevamente la camiseta de U de Chile y repasó a la UC.

“Ganar en tu estadio con un 30% de posesión. Yo no sé si estaría tan orgulloso”, fue el argumento que tecleó el ex jugador de la Roja, en sus redes sociales. Dicho post rápidamente dio la vuelta en redes sociales.

El historial de Olarra con U Católica

Tras el post de Rafael Olarra contra la U Católica, rápidamente afloró el recuerdo de los dichos del comentarista contra Fernando Zampedri. En constantes oportunidades lo ha repasado comparándolo con nombres de U de Chile.

Instagram.

“Sigo pensando que Lucero es más que Zampedri“. No estoy en contra de lo que está haciendo Zampedri… Lo mío es una duda a nivel internacional, donde no sé si le dará. Es algo objetivo, no personal”, dijo a Lun, este año.

Curiosamente, Rafael Olarra también tuvo pasado como jugador en U Católica. El actual hombre de ESPN Chile militó en los cruzados entre 2004 y 2005, tras un paso por Independiente de Argentina.

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En cuanto a si vínculo con los azules, el ex central zurdo tuvo tres pasos en el club. Primero entre 1998 y 2001, luego entre 2002 y 2003 (tras jugar en Osasuna) y finalmente entre los años 2007 y 2010.

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