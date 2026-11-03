El meta de Guinea Ecuatorial tiene 25 años y en 2024 mostró su colección de camisetas, donde figura una del legendario capitán de la selección chilena bicampeona de América.

El portero Jesús Owono estaba muy adelantado cuando eligió ir con toda su fuerza a despejar la pelota profunda que buscaba al delantero del Tenerife Jesús de Miguel. La intensidad del movimiento que hizo el golero de Guinea Ecuatorial lo llevó a impactar con fuerza el pecho del atacante.

Fue tan violento el golpe recibido por De Miguel que sufrió un paro cardiorrespiratorio en pleno campo de juego. Evidentemente, Owono fue expulsado por esa situación, que con el correr de las horas tomó ribetes de tragedia.

El centrodelantero del cuadro tinerfeño falleció en un hospital, algo que llevó al meta africano a cerrar sus redes sociales. Obviamente recibió varios mensajes en tono de amenaza por la violenta falta de la que fue protagonista. Una infracción que, a la postre, generó la trágica muerte de Demi.

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Por supuesto que Jesús Owono no lo ha pasado bien. Por algo eligió marginarse del mundo cibernético, donde en las últimas horas las búsquedas de su nombre han sido demasiadas. Eso llevó a recapitular una entrevista que el ecuatoguineano le concedió a Rodrigo Faez.

En esa conversación, Owono reveló que considera a Thibaut Courtois del Real Madrid el mejor arquero del mundo. También recordó un error grosero que tuvo en un partido ante Argelia. Mostró su colección de Funko Pop. En aquel entonces, militaba en el Deportivo Alavés. “Todos saben que soy un friki y no lo escondo. Me molan muchísimo estas cosas”, reconoció el golero de 25 años, un fanático jugador de FIFA, hoy llamado FC.

Jesús Owono juega la pelota ante la presión de Jude Bellingham del Real Madrid. (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images).

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De mostrar un tesoro de camisetas a causar la muerte de Jesús de Miguel: la historia de Jesús Owono

Jesús Owono pasó a ser tristemente célebre por haberle cometido la falta que le ocasionó la muerte a Jesús de Miguel. Aún es una incógnita qué pasará con él, aunque en España se abrió una investigación delictual en torno a lo ocurrido con el fallecido delantero del Tenerife.

En aquella entrevista, publicada en YouTube el 8 de octubre de 2024, Owono mostró un clóset lleno de camisetas. “No sé cuántas tengo, no las he contado”, reconoció el golero, quien pasó por el fútbol base de la Real Sociedad. Estuvo en el club vasco desde 2013, una temporada antes de que Claudio Bravo emigrara al Barcelona.

Jesús Owono con la camiseta de Claudio Bravo. (Captura YouTube).

De hecho, una de las camisetas que posee Owono es la de Bravo, aunque cuando el legendario portero bicampeón de América con la selección chilena militaba en el Betis. Y mostró también la tricota de Fernando Pacheco, “la persona que más me ha marcado. Ha sido mi hermano”.