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España

Impacto mundial: muere el jugador de Tenerife Jesús de Miguel Alameda tras impactante choque con rival

El futbolistas español falleció horas después del incidente que se produjo en el partido entre Tenerife y Andorra.

Por Carlos Silva Rojas

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Jesús de Miguel Alameda murió este martes.
© TenerifeJesús de Miguel Alameda murió este martes.

El fútbol español y mundial está de luto, debido a la trágica muerte del delantero de Tenerife Jesús de Miguel Alameda, tras sufrir un fuerte choque en pleno partido por la Segunda División ibérica.

El delantero de 30 años recibió un impacto fortuito del arquero de Andorra Jesús Owono, golpe que fue en el pecho y del que no se pudo recuperar el atacante, que falleció en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria.

A raíz del impacto, De Miguel Alameda entró en paro cardiorrespiratorio en el campo de juego, pero los médicos pudieron reanimarlo y trasladarlo al centro asistencial, donde lamentablemente falleció.

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Tenerife anuncia la muerte de Jesús de Miguel Alameda

El lamentable fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda fue informado por Tenerife, club donde el jugador militaba, a través de sus redes sociales.

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda“, señaló el club del ascenso español.

“No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace”, agregó el escrito.

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“La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos”, cerró el comunicado.

Desde RedGol le enviamos saludos a la familia, amigos y a todos los miembros del fútbol español, que lloran la partida de Jesús de Miguel Alameda.

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