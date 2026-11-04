El defensor Lautaro Spatz emitió una declaración pública en la que reveló el estado del plantel y del portero nacido en Guinea Ecuatorial, quien ocasionó el fallecimiento del delantero de 30 años tras un fuerte golpe.

Suena demasiado fuerte, pero Jesús Owono literalmente provocó la muerte de Jesús de Miguel. Luego de su salida desesperada para intentar frenar un ataque del Tenerife, el portero nacido en Guinea Ecuatorial le dio un golpe tan fuerte al atacante que le generó un paro cardiorrespiratorio.

Demi, como era conocido en los clubes que defendió, no pudo recuperarse de aquel gravísimo inconveniente. Y a primera hora del miércoles 3 de noviembre, el club tinerfeño comunicó su deceso. Una noticia que ha conmovido a España y a todo el mundo que tenga relación con el fútbol.

En ese contexto, el golero Owono cerró sus redes sociales para evitar ver el sinfín de insultos que le llegaron después de protagonizar la jugada fatal. En ese contexto, un defensor argentino del Andorra FC sacó una declaración pública en torno al terrible desenlace.

Jesús Owono, el portero involucrado en la muerte de Jesús de Miguel. (REUTERS/Violeta Santos Moura).

“Hay momentos en que el fútbol deja de tener sentido. Momentos que te marcan para siempre y hacen darte cuenta de lo frágil que es la vida. Lo que vivimos es algo que ninguno de nosotros olvidará jamás. Una tragedia que nos dejó completamente rotos, sin palabras y una tristeza difícil de explicar”, manifestó Lautaro Spatz.

Lautaro Spatz, defensor argentino de 25 años que milita en el FC Andorra. (Getty Images).

El argentino, quien llegó al Andorra FC desde el Villarreal B, prosiguió. “Quiero trasladar mi más sincero pésame y todo mi cariño a la familia, amigos y seres queridos de Jesús, así como a toda la afición chicharrera y al mundo del fútbol”, escribió Spatz.

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Lautaro Spatz respalda a Owono tras provocar la muerte de Jesús de Miguel

Jesús Owono ocasionó la muerte de Jesús de Miguel y eso evidentemente provocó un terrible dolor en el Andorra FC. Así al menos lo graficó el argentino Lautaro Spatz. “En toda la plantilla estamos conmocionados, hundidos y afectados. Es una tragedia que jamás hubiéramos imaginado vivir en un terreno de juego”, afirmó el zaguero central de 25 años.

“También quiero tener unas palabras para mi compañero, portero y amigo: está profundamente afectado por lo ocurrido. Quienes lo conocemos sabemos la clase de persona que es, lo mucho que está sufriendo en estos momentos y que jamás tendría la intención de hacerle daño a nadie”, agregó Spatz sobre Owono.

Jesús Owono cuando militaba en el Deportivo Alavés. (Fran Santiago/Getty Images).

Y agregó un párrafo final. “En el fútbol existen acciones fortuitas, pero nadie puede imaginar que una de ellas pueda terminar con unas consecuencias tan trágicas”, culminó Spatz, quien le envió un respaldo al ecuatoguineano tras este terrible desenlace.

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