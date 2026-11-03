“Es una tragedia para él”: Revelan drástica decisión de portero involucrado en la muerte de Jesús de Miguel

El golero Jesús Owono, golero del Andorra, fue duramente criticado por su reacción en el partido ante el Tenerife.

Conmoción mundial ha generado la repentina muerte de Jesús de Miguel. El futbolista defendía los colores del Tenerife por la segunda división de España. El delantero de 30 años fue a disputar un balón en la mitad de cancha y en su intento por quedarse con la posesión sufrió el duro golpe de Jesús Owono.

El portero de Guinea Ecuatorial salió con todo en busca de la esférica y en su intento, terminó llevándose por delante al ariete. Lo que desencadenó en que el delantero se desplomara en el suelo. Tras ello, tuvo que ser llevado de urgencia para que recibiera atención médica.

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Pese a los intentos de los especialistas este martes se confirmó su partida a menos de 24 horas del lamentable incidente.

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza”, lamentó el cuadro al despedir a su figura.

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Compleja situación para portero que protagonizó choque con Jesús de Miguel

El tema es que está tragedia también repercute para el portero que protagonizó justamente la jugada fatal con Jesús de Miguel.

“Sí, lamentablemente lo ha comunicado el Tenerife hoy. Jesús de Miguel ha fallecido hoy”, informó la radio Marca. Pero en el medio citado de inmediato pusieron en duda la continuidad de Jesús Owono. “No descartamos que el portero abandone el fútbol. Es una tragedia par él también. Nos supera a todos”, agregaron.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

El portero de inmediato fue acosado en redes donde se le indicó como el culpable de este lamentable desenlace. A tal punto que tuvo que cerrar sus redes para evitar los comentarios.

“Él está en absoluto shock”, agregó Sports. El portero tenía contemplado pedir disculpas personalmente a la familia de Jesús de Miguel. Sin embargo, con su lamentable partida esto se ha puesto más complejo.

Ahora el medio citado no descarga que caiga una sanción disciplinaria. Lo que contempla hasta 12 partidos de castigo. Incluso podría ser denunciado por homicidio. Aunque de momento Tenerife ni nadie del club afectado ha abordado esta postura.