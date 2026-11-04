Jarita era defensor cementero en la milagrosa victoria del Bulla que les permitió mantener la categoría.

Universidad de Chile vivió uno de sus partidos más increíbles el 5 de diciembre de 2021, cuando dio vuelta un duelo increíble ante Unión La Calera para mantenerse en Primera División. Gonzalo Jara estuvo presente ese día.

El Romántico Viajero vivía momentos muy malos. Había comenzado con Rafael Dudamel como entrenador, Esteban Valencia lo había reemplazado como interino, pero renunció, por lo que tuvo que asumir Cristián Romero. Sí, el Relojito era el interino del interino. Una locura que graficaba lo que era el Bulla en esa temporada.

La remontada de U. de Chile

En la última fecha del 2021 Universidad de Chile estaba obligada a derrotar a Unión La Calera para salvarse del descenso. Los Cementeros no era un oponente sencillo, ya que luchaban por ir a Copa Libertadores y también necesitaban el triunfo.

Hasta el minuto 84 los caleranos ganaban 2-0 y estaban mandando a la U a la Primera B. Sin embargo, llegó el milagro. Ramón Arias en dos oportunidades y Junior Fernandes, en el 94′, firmaron el triunfo 3-2 de los Azules. Gonzalo Jara era defensa de los Cementeros y recordó ese encuentro.

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“Era impresionante cómo se escuchaban los gritos afuera. En el camarín nos puteamos, pero no hubo golpes“, indicó Jara en Radio ADN, demostrando la frustración que vivieron en Unión La Calera por la remontada del Romántico Viajero.

Aquel encuentro entre la U y La Calera se jugó sin público en El Teniente de Rancagua, pero a pesar de aquello, el bicampeón de Copa América con Chile aseguró que la tensión era total en el recinto deportivo.

“Yo me acuerdo una de las primeras jugadas, que comienzo a conducir, le doy un pase al Sacha Sáez y le pega al palo. El silencio, o sea no había nadie en el estadio, pero un silencio afuera, porque uno escuchaba petardos“, cerró Gonzalo Jara.