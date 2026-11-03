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Liga de Primera

Revolución en la Liga de Primera: asoma el “escritorio” y puede cambiar toda la tabla de posiciones

Una nueva situación dirigencial puede impactar de forma directa en el tramo final del criticado Campeonato Nacional.

Por Carlos Silva Rojas

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El escritorio dice presente en el fútbol chileno.
© ChatGPTEl escritorio dice presente en el fútbol chileno.

El fútbol de “escritorio” tiene detenida a la Primera B y no se sabe a ciencia cierta qué pasará tras la desafiliación de San Marcos de Arica. Ahora, avisan que puedo cambiar todo en la Liga de Primera.

El periodista Cristián Caamaño contó en radio Agricultura que se trabaja en una nueva “acusación” de malos manejos dirigenciales, ahora en Primera, lo que puede revolucionar por completo la tabla de posiciones.

El comunicador apuntó que el equipo que está en la mira es Deportes Limache, que viene de vencer a Audax Italiano por 2-0 y quedó en el cuarto lugar, por ahora, clasificando a la Copa Sudamericana 2027.

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Cristián Caamaño anuncia posible “escritoriazo” contra Deportes Limache

Caamaño sentenció que varios rivales del elenco limachino están estudiando una denuncia contra el club, debido a supuestos “pagos en negro”, lo que provocaría un fuerte castigo, con quita de puntos incluida.

Seguramente en estos días se va a ejecutar también una denuncia contra un equipo de Primera División, los rumores indican que sería Limache el apuntado en este caso, por situación de ‘pagos en negro’“, dijo Caamaño.

Deportes Limache viene de vencer a Audax Italiano. Foto: Andres Pina/Photosport

Deportes Limache viene de vencer a Audax Italiano. Foto: Andres Pina/Photosport

“Seguramente La Calera y Universidad de Concepción van a subirse a ese carro, así que hay que estar muy atentos”, cerró el periodista.

Los apuntados caleranos y penquistas están muy pendientes, debido a que por ahora se están yendo a Primera B y un castigo a Deportes Limache los puede salvar del descenso.

En síntesis

  • Cristián Caamaño reveló que rivales preparan denuncia contra Deportes Limache por supuestos pagos en negro.
  • Deportes Limache venció 2-0 a Audax Italiano y marcha cuarto, clasificando a Copa Sudamericana 2027.
  • Unión La Calera y Universidad de Concepción apoyarían la denuncia para evitar descender a Primera B.
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