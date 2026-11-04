Esta tarde llegaron a la oficina del abogado de la Casa de Estudios, de manera de afinar los detalles del nuevo acuerdo por los símbolos.

Universidad de Chile se prepara para vivir importantísimos cambios dirigenciales, luego de que fuera revocado todo el directorio de Azul Azul por parte del liquidador de Sartor, Eduardo Godoy.

En ese sentido, se espera un nuevo acuerdo con la Casa de Estudios, por el uso de símbolos y el nombre, el que, según confirmó el diario La Tercera, hay acercamientos para un vínculo que actualice y deje contenta a las partes.

Algo donde justo esta jornada, según pudo conocer Redgol, dieron un importante paso, porque esta tarde llegaron los representantes de la oficina del liquidador donde el abogado de la Universidad de Chile, para revisar el nuevo documento.

Eduardo Godoy, el liquidador que tiene Azul Azul.

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La U tendrá un nuevo acuerdo por el nombre

El cambio de directorio de Azul Azul programado para el 13 de noviembre a las 16.00 horas, no solo marcará el cambio de directiva y presidencia en Universidad de Chile.

Esto, porque también se espera que selle un acuerdo con la Casa de Estudios, de manera de tener más injerencia en las decisiones y acuerdos que se tomen en el fútbol.

Por lo mismo, esta tarde llegaron los abogados de parte del liquidador, Eduardo Godoy, donde el abogado Andrés Jana, quienes revisarán un nuevo documento que deje satisfecha a ambas partes.

Si bien todavía no se conocen detalles del nuevo vínculo, se espera que ya esté en acuerdo para la junta de accionistas y que marque las nuevas relaciones de la U y la Casa de Estudios.