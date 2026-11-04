Cercanos al ex presidente de la U aseguran que, por ahora, no está en planes volver, pese a que le "duele el alma" la actual situación.

Universidad de Chile se prepara para el cambio de toda la dirigencia de la concesionaria Azul Azul, una vez que la mesa directiva fue revocada por el liquidador Eduardo Godoy.

Para el 13 de noviembre está agendada la junta de accionistas que definirá una nueva plana mayor, incluso con la salida de la presidenta Cecilia Pérez para dar paso a nuevas autoridades de forma transitoria, hasta que se defina el comprador del paquete de 63% de las acciones que tenía el grupo Sartor.

En ese sentido, se instaló el nombre de Federico Valdés, como una idea de un grupo para asumir el cargo, en algo que ilusionó a algunos hinchas con su retorno, entendiendo que bajo su gestión se logró la Copa Sudamericana.

Federico Valdés marca el proceso de triunfos de Azul Azul

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La decisión de Valdés: “Pese a que le duele el alma ver a la U así”

Fue el medio Rayando el CDA quienes se pusieron en contacto con cercanos al ex presidente de Azul Azul, quienes les manifestaron que, por ahora, la intención está lejos de ser concreta.

“Pudimos ponernos en contacto con su círculo más cercano, quienes descartan categóricamente esta opción: ‘No va a volver'”, aseguran en una publicación en su Instagram.

En ese sentido, detallan que, “el ex dirigente no tiene intenciones de regresar a la concesionaria debido a que ‘sabe el desorden que hay en la interna’. Pese a que ‘le duele en el alma’ ver la situación actual de la U”, detallan.

Si bien no descartan acercamientos, en este momento de cambios en Azul Azul “la decisión de Federico Valdés de mantenerse al margen está tomada y confirmada”.

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