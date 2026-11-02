El dirigente de U de Chile que llegó al Clásico Universitario cantando el himno de Católica

Un periodista detalla una insólita situación en el palco de la U en el Claro Arena, con un dirigente cantando en la derrota.

Una nueva polémica enciende a la directiva de Universidad de Chile tras la derrota por 1-0 ante Universidad Católica en el Clásico Universitario, disputado el domingo en el estadio Claro Arena.

Esto, porque en el programa “Pauta de Juego”, de radio Pauta, detallaron una llamativas situación de un dirigente de Azul Azul, quien ingresó al reducto cantando el himno de Universidad Católica.

En detalles, nombraron a Pablo Silva, uno de los directores dejado por Michael Clark y parte del grupo de la presidenta Cecilia Pérez, que entra en polémicas a días de dejar su silla dirigencial.

Pablo Silva está por segunda vez en la U, la primera vez fue con Carlos Heller . Foto: Javier Torres/Aton Chile

Pablo Silva en la mira de los hinchas de la U

Un nuevo golpe a la dirigencia de Universidad de Chile dejó en llamas a los hinchas azules tras la derrota ante Universidad Católica, por una actitud de Pablo Silva.

“Bueno, me tocó ayer cubrir el partido de la U con la Católica en el estadio. Me tocó en los asientos justo abajo del palco donde estaba la dirigencia de la Universidad de Chile”, explicaba el periodista Francisco Letelier.

“Mirando hacia arriba, vi la entrada de un director de Azul Azul, nombrado por Cecilia Pérez, Michael Clark: Pablo Silva. Entra al palco cantando el himno de la Universidad Católica”, destacó.

Algo que también enfatizó el periodista Fernando Tapia, quien profundizó en la polémica dirigencial de la U: “Ese es el nivel de dirigentes que tiene hoy en día Azul Azul. Ese es el nivel de… del descaro que tienen al presentarse como parte oficial del club en un palco cantando el himno de la Universidad Católica. Así que me parece que es una noticia que no sorprende pero que sí es altamente indignante para el hincha de la U, me imagino yo”.

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