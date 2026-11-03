El Mago ya estuvo dos veces en prisión, tras ser investigado por dos casos. Maite Orsini aparece como posible testigo en una de las investigaciones.

Jorge Valdivia vuelve a ser noticia por la investigación tras ser acusado de delitos sexuales. El Mago ya estuvo dos veces en prisión entre 2024 y 2025, donde ahora la Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó penas que apuntan a 22 años de cárcel.

Según informó Mega Investiga, en la acusación presentada por el fiscal Rodrigo Célis, de la Unidad de Género, se solicitan “12 años por uno de los delitos sexuales imputados y 10 por el otro: uno de violación y otro de abuso sexual”.

Ahí, la ex diputada Maite Orsini aparece entre la lista de personas que el Ministerio Público pretende tener de testigos en los casos, en un posible juicio oral. Según la Fiscalía Oriente, “durante la investigación, ambos intercambiaron mensajes mientras el ex futbolista estaba con una de las denunciantes”.

Los casos que hunden a Jorge Valdivia

Jorge Valdivia recibió dos denuncias durante octubre de 2024. Primero, una mujer (tatuadora) recurrió a la ley tras tras reunirse con él en un restaurante de Providencia. En su relato, según la citada fuente, “perdió recuerdos de lo ocurrido y más tarde supo que había mantenido relaciones sexuales con el ex futbolista”.

El Mago ingresando a la cárcel de Rancagua en 2024 /Aton Chile

El segundo caso fue el 18 del mismo mes. La otra mujer denunciante explicó que se había reunido con Valdivia en restaurante de Vitacura, y que después fueron al departamento del ex Colo Colo, donde ocurrieron los hechos que se le acusan.

El hombre que ganó la Copa América con Chile estuvo dos veces en prisión preventiva: primero fue entre el 22 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, cuando la Corte de Apelaciones decretó después arresto domiciliario nocturno.

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El segundo ingreso del Mago a la cárcel de Rancagua fue el 28 de noviembre del mismo año. Ahí la misma Corte le revocó las medidas, estando un periodo más largo en prisión, hasta el 6 de enero de 2025.