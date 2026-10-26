Jorge Valdivia versus Matías Fernández: ¿Quién fue el mejor 10 de la selección chilena?

La discusión entre quién fue el mejor volante creativo se toma el "Versus de RedGol". ¿Matigol o el Mago es tu preferido?

Té o café. Marraqueta o hallulla. Margarina o mantequilla. Matías Fernández o Jorge Valdivia. Discusiones mundanas que tiene la gente en Chile y una de ellas quisimos zanjar en RedGol.

El segundo capítulo de nuestro programa “Versus” tiene a los periodistas Jorge Rubio y Carlos Silva Rojas analizando las carreras de Matigol y el Mago, donde con estadísticas sobre la mesa escogieron a su preferido.

Con datos como títulos en sus clubes, goles en la selección chilena, importancia en sus clubes y carrera internacional, este Versus recoge de los dos volantes creativos que marcaron una época en el fútbol chileno.

Matías Fernández o Jorge Valdivia. ¿Cuál fue el mejor 10? Te invitamos a comentar y participar de esta amena conversación futbolera.

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“Versus”: Matías Fernández o Jorge Valdivia