El tres veces mejor jugador de América alzó la voz sobre la figura del fallecido comunicador. Desclasificó historias dentro y fuera de la cancha.

Elías Figueroa es sinónimo de talento y respeto en Chile, con una carrera impecable y reconocida a nivel mundial. A poco de celebrar sus 80 años, el ex defensa alzó la voz sobre un recordado nombre en nuestro país: Eduardo Bonvallet.

Don Elías participó del programa Fútbol y Parrilla, donde se le consultó por su vínculo con el fallecido ex jugador de la selección chilena. Ahí el tres veces seguidas mejor jugador de América llenó de elogios al Gurú.

“Era buena onda el Bonva. Jugando era bueno, lo que pasa es que no le dieron la importancia que él realmente tuvo, pero era buen jugador. Él jugaba adelante mío, era buen tipo”, dijo Don Elías.

Elías Figueroa desclasifica al Bonvallet futbolista

Recordado por sus comentarios sin filtro en las comunicaciones, Eduardo Bonvallet también dio que hablar como jugador en la selección chilena. Ahí lo conoció Elías Figueroa, quien lo elogió por su nivel como futbolista.

Don Elías y el Bonva / Foto: Partidos de la Roja

“Podía jugar como volante central o mixto (Bonvallet), pero delante de uno. (A los rivales) los marcaba y sacaba, no alcanzaban a llegar bien delante de uno, era bueno”, dijo a la citada fuente.

En relación a las críticas el Gurú que recibió por su faceta en las comunicaciones, Figueroa lo defendió al instante. Don Elías explicó que “cuando hablan de él, digo que no lo conocieron bien”.

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“Su forma de ser influyó un poco, por como hablaba las cosas, pero una gran persona. La mayoría de los jugadores, todos hablan bien de él, Bonvallet jugó en Estados Unidos, cuando llegué allá (Fort Lauderdale Strikers) también hablaban de él”, cerró.