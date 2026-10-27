Capitán de su categoría en la Azzurra y ya entrenando en el primer equipo del Genoa, joven volante le hace ojitos a la Roja del recambio.

Alarma de crack para la selección chilena. En momentos donde la Roja busca sangre nueva rumbo al Mundial 2030, desde Europa apareció un joven talento que cautiva a toda Italia mientras juega en las series menores de la Azzurra.

“Mattia Brizzolari (16), volante de contención categoría 2009, actualmente en el Genoa de Italia, es una de las grandes promesas de su club. ¡Y tiene sangre chilena!”, reportan las cuentas especialistas Futchile y Scout Search.

El mediocampista es actual seleccionado Sub-17 de Italia y figura entre los citados de la prenómina para el Mundial 2026. Y no solo eso, además es capitán de su serie Sub-18, siendo categoría 2009, según las citadas fuentes.

¿Llegará a Chile? Italia se aferra a su figura

Mattia Brizzolari, joven volante del Genoa y de la selección italiana, ya fue promovido al primer equipo del elenco que alguna vez tuvo a Mauricio Pinilla en sus filas. Es más, entrena constantemente el plantel profesional y alista su debut.

Foto: futchile_oficial y scout_searchfootball

“El club italiano ya lo blindó con su primer contrato hasta el 2028. ¡Es considerado el jugador con mayor proyección de su equipo!” dice la citada fuente. Por eso, su lazo con Chile ilusiona con miras a una posible inclusión en la Roja.

Mattia tiene abuelo paterno chileno y próximamente iniciará el trámite de su nacionalización. Es más, la información apunta a que estaría dispuesto a defender a futuro la camiseta chilena, en caso de ser nominado.

Foto: futchile_oficial y scout_searchfootball

“El joven futbolista no se cierra a la posibilidad de jugar por Chile, donde tiene contacto con su familia y está orgulloso de ser chileno”, dice la citada fuente, especialista en jóvenes talentos extranjeros.