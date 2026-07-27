Pese a que estaba todo acordado para que el ex volante se hiciera cargo de La Azurra, la Federación Italiana de Fútbol optó por seguir otro camino.

Italia es una de las tantas selecciones que debe rearmarse pensando en el Mundial 2030. La Azurra tuvo que ver otra Copa del Mundo por TV, la tercera al hilo tras también quedar fuera de Rusia 2018 y Qatar 2022, por lo que la reconstrucción a nivel de selecciones urge bastante.

En ese sentido, en los últimos días han ido dando vuelta varios nombres pensando en el cargo de entrenador. Desde Carlo Acelotti y Pep Guardiola han rechazado esta opción, por lo que la búsqueda de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) ha tenido que seguir con su curso.

Sin embargo, esta parecía haber llegado a su final con Andrea Pirlo, quien había llegado a un acuerdo para ser el flamante nuevo DT del combinado Italiano. Pese a que el acuerdo estaba cerrado, fue la propia FIGC la que se arrepintió a último minuto.

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La razón por la que Italia descartó a Andrea Pirlo como su nuevo DT

De acuerdo a información entregada por Sky Sport 24, las últimas conversaciones para sellar el acuerdo entre Italia y Pirlo, agendadas para hoy lunes 27 de julio, fueron suspendidas por un delicado vínculo comercial del ex volante.

El mencionado medio apuntó que Pirlo tiene un contrato con una empresa rusa de apuestas, una que data desde su paso como entrenador del United FC Dubai, club en el que figura entre los principales accionistas la empresa rusa.

Lamentablemente para el ex volante, el conflicto geopolítico y las sanciones internacionales impuestas sobre Rusia le costaron caro, ya que generaron bastante criticas desde diversos sectores políticos en Italia. Por lo mismo, la FIGC optó por frenar su contratación.

La versión de Andrea Pirlo luego que Italia lo descarta como entrenador

El propio Pirlo abordó esta compleja situación en su Instagram personal, donde publicó que “en los últimos días, he presenciado con gran amargura el debate que se ha generado en torno a mi nombre y la posibilidad de ejercer como seleccionador nacional de Italia”.

“Por respeto a las instituciones, a la Federación y a todos los implicados, hasta ahora he optado por guardar silencio. Sin embargo, siento que es mi deber aclarar ciertos aspectos. A lo largo de mi carrera, primero como jugador y ahora como entrenador, siempre he llevado a cabo mis actividades cumpliendo estrictamente con las leyes de los países en los que he trabajado y los contratos que he firmado”, añadió.

Andrea Pirlo ha dirigido como DT a la Juventus, Fatih Karagümrük de Turquía, Sampdoria y Dubai United. | Foto: Getty Images.

En ese sentido, el ex mediocampista de la Juventus afirmó que “la colaboración profesional que se encuentra en el centro de la reciente controversia surgió en el contexto de mi carrera en los Emiratos Árabes Unidos y es exclusivamente de carácter comercial y deportivo. Atribuirle un significado político a esta colaboración implicaría atribuirme creencias que nunca he expresado y que no son mías”.

Para cerrar, Pirlo escribió que “lamento que una decisión deportiva se haya convertido rápidamente en un debate público que acabó atribuyéndome significados e intenciones que no me corresponden. Mi amor por Italia no depende de una posición. Es parte de mi historia, de mi identidad, y siempre me acompañará”.

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En síntesis