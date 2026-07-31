El propio elenco rossonero dio a conocer este viernes el sensible fallecimiento del ex defensa central a los 66 años.

El fútbol italiano y mundial está de luto, debido a que este viernes murió una vieja gloria de AC Milan y la azzurra, el ex defensa central Franco Baresi.

El propio cuadro rossonero dio a conocer la noticia sobre el ex jugador italiano, que nos dejó este viernes a sus cortos 66 años.

“La historia completa del AC Milan está de luto por la muerte de Franco Baresi. Su ejemplo y su integridad quedarán grabados para siempre en el ADN del Club, al igual que su icónica camiseta con el número 6. Las condolencias que AC Milan envía a la familia de Franco Baresi en un momento tan difícil son compartidas por cada rossonero, que siente esta pérdida como propia”, señaló el elenco italiano en sus redes sociales.

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Franco Baresi y su amor eterno por AC Milan

La historia de Franco Baresi va de la mano con AC Milan, debido a que fue la única camiseta que defendió en toda su carrera a nivel de clubes.

Baresi fue baluarte con la tricota de la tienda rossonera, donde lo llenó de gloria con un total de 22 títulos, a nivel nacional e internacional.

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Además, con la selección italiana tiene una gran historia. Se lesionó en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos 1994, pero se recuperó y alcanzó a jugar en la final, que el cuadro europeo perdió por penales con Brasil.