“No la inventó Lamine Yamal”: Históricos de Colo Colo salen en defensa de Matías Fernández para reivindicar la “Matirabona”

El crack del Barcelona sacó un nuevo lujo en la Champions League y desde Europa aseguraron que lo inventó. Leyendas sacaron la voz para defender al “Matigol”.

Una polémica de aquellas se desató en el planeta fútbol. Esto por el particular lujo de Lamine Yamal en la Champions League y que vino a copiar lo que ya había inventado Matías Fernández hace más de una década.

Sin embargo, en Europa se jactaron que el crack del Barcelona fue el autor de este lujito. Es que al llegar a su perfil diestro, sacó una un intento de rabona para seguir con el control del balón y cambiar de dirección. Es que además la jugada terminó con gol de Anthony Gordon y se sumó a la goleada por 4-1 ante Galatasaray en el Rams Park.

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“El inventor de la rabona-autopase”, recalcó el relator argentino Pablo Giralt. “Lamine acaba de inventar la rabona-autopase”, agregó MisterChip. Comentarios que desataron una ola de comentarios en X.

Es que sorpresivamente pasaron por alto una jugada que es de autoría de Matías Fernández. La que se hizo popular en sus inicios en Colo Colo y en aquella campaña del 2006 con Claudio Borghi en la banca. Cuando todavía ni nacía Lamine Yamal.

Incluso en su llegada al Villarreal fue su estampa al ponerse la camiseta del Submarino amarillo y debutar en LaLiga. Tanta sensación generó este lujo, que luego fue replicado hasta por Robinho en la selección de Brasil.

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Históricos de Colo Colo defienden la “Matirabona”: “No la inventó Lamine Yamal”

Las declaraciones de inmediato causaron malestar por una nueva apropiación cultural, ahora sobre el fútbol chileno y uno de sus máximos estandartes.

@MourinhoTS1 @2010MisterChip Matías Fernández 2006 https://t.co/Xy2xgBnguc — ROBERT SMITH JONES (@ROBERTSMITchi) October 14, 2026

El primero en defender a Matías Fernández fue Marcelo Espina, que fue compañero y hasta lo dirigió en sus inicios.

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“Es un jugador de mucha categoría. Es un jugador sensacional. Cuando lo conocí ya era muy bueno. También siempre fue muy buen chico”, recalcó el ahora comentarista de ESPN.

“Fuimos compañeros y luego lo dirigí. Era jovencito y ya tenía su talento. Tenía buen remate, cambio de ritmo y aceleración”, agregó. Espina, que comenta la Champions recalcó que “Lamine no la inventó (la rabona-autopase)”.

Pero esto también escaló y llegó a otro de sus ex compañeros. Sebastián Cejas decidió ir más allá y le entregó todo el ropero a Matías Fernández para defender la propiedad intelectual para un lujo que se creó antes que Lamine Yamal naciera.

“¿Yamal? Naaah! Esto ya lo hacia el crack Mati Fernández!! 15 años atrás giles”, recalcó Terremoto en sus redes sociales, dejando en claro que como el “Matigol” no habrá otro igual.