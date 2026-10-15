Una web de camisetas reveló el secreto mejor guardado en la U, con la nueva indumentaria para la temporada 2027.

Universidad de Chile se prepara para vivir la celebración de sus 100 años de vida en la temporada 2027, donde tienen planificado festejar y tirar la casa por la ventana.

Por lo mismo, van a ir calentando motores con sus hinchas, porque ya se conocieron detalles de las nuevas camisetas que van a conmemorar este momento en la historia del club.

Esto, porque se filtraron las dos camisetas que sacarán a la venta por el centenario, con importantes detalles que dejaron sorprendidos a los seguidores bullangueros.

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La U tendrá nuevas camisetas para los 100 años

Fue el sitio Footy Headlines quienes mostraron imágenes de las nuevas camisetas de Universidad de Chile, las que saldrán pronto al mercado para todos los seguidores.

“Las primeras imágenes de las nuevas equipaciones de local y visitante de la Universidad de Chile para 2027. Para conmemorar el histórico centenario del club desde su fundación en mayo de 1927, Adidas ha preparado diseños exclusivos para el gigante chileno”, explican.

La camiseta local, según esta versión, será de color azul marino, con varios detalles en blanco: “Presenta un elegante cuello tipo polo blanco, puños blancos a juego y las tres franjas de Adidas que recorren los hombros”.

“En el lado derecho del pecho se encuentra el logotipo moderno de Adidas en color plateado, mientras que en el izquierdo figura el tradicional emblema rojo con la letra “U” y su estrella amarilla conmemorativa“, destacan.

La camiseta suplente también tendrá sorpresas para los hinchas bullangueros: “Predominantemente blanca, luce un intrincado estampado sublimado que recorre todo el torso y las mangas, con siluetas alternas del búho y la clásica U del club”.

“Para complementar la estética retro, Adidas incorpora en la camiseta el logotipo del trébol en rojo en el lado derecho del pecho, mientras que en el lado izquierdo luce el escudo completo del búho. Los detalles en rojo y azul marino resaltan el cuello en V con muescas, las franjas de las mangas y los puños”, finalizan.