Roberto Nahum, director que salió y estuvo en el primer acuerdo, derrumba la revolución que lleva adelante el liquidador en la U.

Universidad de Chile inició su proceso de cambio en la dirigencia de Azul Azul, donde el viernes, tras la junta de accionistas, se decidió el nuevo directorio de la concesionaria.

Para este lunes se espera la reunión de esta nueva mesa ejecutiva, donde uno de los puntos claves es el nuevo acuerdo con la Casa de Estudios, para un acuerdo por los nombres y símbolos.

Pero esta jornada se conoció la visión de uno de los directores que salió de Azul Azul, quien fue parte del vínculo firmado, quien le cierra la puerta de plano a grandes cambios.

la prorrectora Dorotea López de la Universidad de Chile participó en la junta de accionistas de Azul Azul. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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“La Casa de Estudios no puede demostrar una infracción a los estatutos”

Fue en conversación con el diario La Tercera donde Roberto Nahum, quien es catalogado como el artífice del contrato, quien explota un bomba en Universidad de Chile.

“Yo recuerdo temas importantes como el porcentaje que se le debía dar a la universidad sobre el total bruto de todos los ingresos anuales. Hasta eso lo discutimos con economistas. Está todo muy bien pensado. Todo es perfectible en la vida, pero no está mal hecho. Jamás mal hecho. Y tampoco veo que se pueda mejorar mucho en beneficio de la universidad porque ahí no habría interés de nuevos inversores”, comentó.

En cuanto al miedo de quitar el nombre aseguró que “siempre ha existido, pero yo creo que el arraigo que hoy en día existe… Mire, le podrán quitar el nombre, que para mí sería doloroso porque yo no dejo de identificarme con la representación de la universidad. Pero sería un craso error“.

Acá viene lo más preocupante, en busca de un nuevo vínculo, porque Nahum apunta que la Casa de Estudios no puede demostrar alguna infracción a los estatutos ya firmados.

“Pero si el nombre de la casa de estudios está asegurado en el actual convenio. Y para poder rescindir el actual convenio, se deben determinar infracciones que esta administración debiese haber cometido. Yo, que mi nombre está asociado al actual convenio, no puedo imaginar ninguna infracción que no sea esto que se señala de que a la universidad no le resulta grato de que tengamos como sponsor a las casas de apuestas. Pero la realidad es que se ha logrado una simbiosis absoluta en el club. La administración funciona excelente. Yo tengo claro que la casa de estudios no puede demostrar una infracción a los estatutos“, finaliza.