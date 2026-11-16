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Universidad de Chile

U de Chile tiene nuevo presidente: Eduardo Álamos regresa como mandamás a Azul Azul

El primer directorio decidió su nombre, quien ya tiene conocimiento de la interna del club, cuando fue gerente general con Carlos Heller.

Por Cristián Fajardo C.

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Eduardo Álamos (a la derecha) es el nuevo presidente de la U
Eduardo Álamos (a la derecha) es el nuevo presidente de la U

Universidad de Chile ya tiene nuevo presidente de la concesionaria Azul Azul, que es la encargada de llevar adelante el trabajo en el club, tras la salida de Cecilia Pérez.

Esto, porque esta jornada se está realizando la primera reunión de directorio que se estableció en la jornada del viernes, donde ya salió humo azul del nombre que será la cabeza.

Según informó el medio Emisora Bullanguera, será Eduardo Álamos quien lleve adelante el proceso del directorio de transición, siendo una persona que vuelve a Azul Azul.

Eduardo Álamos estuvo en el último título de U de Chile. Foto: U de Chile.

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Eduardo Álamos ya estuvo en Azul Azul en los tiempos de Carlos Heller, donde tuvo varios cargos, siendo el más importante el de gerente general de la concesionaria.

En ese sentido, dentro del nuevo directorio, es la persona que más tiene conocimiento del funcionamiento del club, por lo que se piensa que el liquidador Eduardo Godoy por eso apostó por su nombre.

El detalle, que deberá responder en su primera conferencia de prensa, tiene que ver con su cercanía a Cristián Aubert, el gerente de marketing, que varios apuntan con los malos desempeños en la U.

Una primera decisión de un directorio que tendrá la labor de acercar posturas con la Casa de Estudios de la Universidad de Chile, con la firma de un nuevo convenio.

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