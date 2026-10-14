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Internacional

Lamine Yamal hace la “Mati-Rabona” y los hinchas chilenos recuerdan que Fernández la inventó

En Europa aseguraron que Lamine es el creador de la rabona autopase, a pesar de que hace 20 años Mati Fernández ya la hacía.

Por Felipe Escobillana

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La famosa "MatiRabona" que replicó Lamine Yamal
© GettyLa famosa "MatiRabona" que replicó Lamine Yamal

En Europa todos quedaron extasiados con una rabona autopase de Lamine Yamal, que significó uno de los goles del Barcelona en el duelo de Champions League ante Galatasaray.

El español Mister Chip señaló que sus asistencias fueron “fantásticas” y que fue “maravillosa” la jugada que exhibió en Estambul. “Acaba de inventar la rabona autopase”, a pesar de que no es obra del español.

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La obra de arte la realizó en canchas chilenas Matías Fernández muchas veces, tanto con a camiseta de Colo Colo como con la de la selección chilena. De hecho, al ser transferido a Villarreal, también mostró ese lujo.

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Mati Fernández en el Villareal haciendo la rabona

El recuerdo de los chilenos sobre Matías Fernández

Por lo mismo es que los hinchas nacionales la recordaron para que no señalen que es un invento del español, pues hace más de 20 años que se realizaba en Sudamérica.

“Que el marketing de Yamal no te nuble la vista”, “podrías ver los videos de Matías Fernández 2006” y “Mati Fernández es el creador” son algunas de las respuestas que recibió el periodista hispano.

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Lo cierto es que el Mati brilló con esa jugada durante ese año 2006 en el que fue bicampeón con Colo Colo y que logró jugar la final de la Copa Sudamericana, que perdió ante Pachuca.

Su creación jamás ha sido olvidada por los hinchas nacionales, que tras lo realizado por Lamine sacaron del congelador esas hermosas “Matirabonas”.

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