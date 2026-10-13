Si bien los chilenos fueron titulares en la primera semifinal de Copa Sudamericana, salieron entre críticas por no tener protagonismo.

No fue una buena jornada en la semifinal de la Copa Sudamericana 2026 para los chilenos, donde no pudieron brillar Carlos Palacios ni Williams Alarcón, además del árbitro Piero Maza que tuvo una polémica noche en La Bombonera.

Todo por el triunfo que consiguió como visitante Vasco da Gama por 1-0 ante Boca Juniors, que hace que los brasileños pongan un pie en la gran final del torneo.

Con un solitario gol de Adson, los nacionales, que tuvieron la gran oportunidad como titulares, no pudieron marcar diferencias y fueron criticados al dejar la cancha en el segundo tiempo.

Vasco da Gama sacó ventaja sobre Boca en la semifinal de la Copa Sudamericana. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

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Palacios y Alarcón salieron entre críticas en Boca

Fue en el minuto 25 cuando Vasco da Gama enmudeció a todos en Buenos Aires, cuando Adson se adelantó a la defensa de Boca Juniors para marcar la solitaria anotación de la jornada.

Si bien los locales fueron los que tuvieron el protagonismo todo el partido, la pelota no pasó por los chilenos Alarcón y Palacios, que, en esta oportunidad, pasaron sin pena ni gloria en la primera semfinal.

Boca intentó por todos lados, pero sin la claridad necesaria, golpeado por las ausencias como la del capitán Leandro Paredes, donde nunca pudieron suplirlo de buena manera.

A los 58 minutos se retiró Williams Alarcón, con algunas pifias de los hinchas locales, para dejar el ingreso de Sebastián Villa.

A los 65 terminó el partido para Palacios, en medio de un escándalo en la cancha, luego de la expulsión de Gómez por empujar a Piero Maza, para el ingreso de Merentiel.

Una dura derrota para Boca Juniors, que deberá ir la próxima semana el estadio Maracaná a buscar dar vuelta la llave, de manera de poder instalarse en la final: ¿repetirán los chilenos?

Mira el solitario gol de Vasco: