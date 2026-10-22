El atacante que pertenece a Colo Colo y está a préstamo en el Montevideo City Torque se mostró embroncado por la eliminación, aunque de todas maneras quedó conforme con su participación.

Salomón Rodríguez y el Montevideo City Torque cayeron en la llave ante Atlético Mineiro, pero el delantero que pertenece a Colo Colo continúa como exclusivo goleador en la Copa Sudamericana. El atacante uruguayo suma siete goles está en la cima de esa selecta tabla.

Aunque Rodríguez no pudo anotarle al golero Gabriel Delfim del Galo, quien le amargó una ocasión clarísima en el duelo de ida disputado en Minas Gerais. Y en la revancha, el exariete del Cacique estuvo a punto de ocasionar un tremendo blooper del golero.

Pero eso no ocurrió. Luego del partido, el rey Salomón sacó la voz para abordar la eliminación de su equipo en la ronda de cuatro mejores. “Un poco de bronca. Hicimos todo lo posible para llegar a la serie de penales aunque sea”, afirmó el exdelantero de Godoy Cruz.

La acción del semi blooper que provocó Salomón Rodríguez con su presión a Gabriel Delfim. (Ernesto Ryan/Getty Images).

Eso sí, el 2-0 que anotó el ex Universidad Católica Gary Kagelmacher llegó casi sobre el pitazo final del encuentro. Y no dejó tiempo para mucha ilusión. “No se pudo, es parte del fútbol y hay que seguir“, manifestó Salomón Rodríguez en la entrevista a ESPN.

“El arquero tiene su mérito, fue figura igual que allá. Me atajó una a mí y tapó una acá en el primer tiempo. No queda otra que seguir”, afirmó el delantero, autor de siete conquistas en lo que va de certamen. Es muy probable que termine como el artillero, pero aún no está confirmado.

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La lucha de Salomón Rodríguez por ser el goleador de la Copa Sudamericana

Salomón Rodríguez es el goleador exclusivo de la Copa Sudamericana 2026, aunque todavía no se ratifica que así sea. Bernard del Atlético Mineiro podría alcanzarlo si anota dos goles en la final frente a Boca Juniors. Y en caso de que anote un triplete, se alzará como el artillero.

Y en el caso de los Xeneizes, Miguel Merentiel igualará a Rodríguez si es que convierte un triplete. Por supuesto, si llega a anotar un póquer, la Fiera superará a su compatriota. “Ojalá sea goleador”, manifestó Salomón Rodríguez tras quedar eliminado en la semifinal.

Salomón Rodríguez celebra una de sus tantas dianas este 2026. (Guillermo Legaria/Getty Images).

“Le agradezco a la gente que vino con la lluvia y todo. Siempre estuvieron ahí apoyando”, sentenció el ariete, quien está a préstamo desde Colo Colo en el City Torque, donde se destapó: al cabo de 40 partidos esta campaña 2026 suma 20 conquistas.

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¿Cuándo es la final de la Copa Sudamericana 2026?

La gran final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. El horario aún está por definirse.