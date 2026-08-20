El delantero uruguayo está atravesando una notable temporada con la camiseta del Montevideo City Torque, justo después de un 2025 para el olvido en el Cacique.

Salomón Rodríguez sigue con su notable campaña con la camiseta de Montevideo City Torque. El ex delantero uruguayo pudo cambiar un 2025 terrible con Colo Colo por uno lleno de goles en sus tierras, cosa que quedó demostrado otra vez en esta Copa Sudamericana.

Y es que el atacante se lució en la victoria y clasificación de su equipo ante Tigre de Argentina, anotando un doblete en el triunfo por 2-1 como locales que le dio el paso a los cuartos de final del segundo torneo de la Conmebol.

Justamente, este rendimiento tiene a varios preguntándose cuál es el vínculo que Rodríguez sigue teniendo con el Cacique y de si los albos podrán sacarle algún rédito económico a sus goles en Uruguay. Y para sorpresa de muchos, lo más probable es que en el 2027 lo veamos de blanco otra vez.

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El contrato vigente que Salomón Rodríguez tiene con Colo Colo

Cabe recordar que Rodríguez se fue del Cacique mediante un préstamo sin opción de compra, por lo que al término de este 2026 deberá regresar al Monumental. Su contrato con los albos es hasta diciembre del 2027 luego que los albos comprará el 50% de su pase a Godoy Cruz de Argentina.

Salomón Rodríguez en Colo Colo apenas anotó tres goles en 26 partidos. | Foto: Photosport.

El propio Aníbal Mosa habló al respecto en junio pasado, cuando afirmó que “lo de Salomón Rodríguez viene a corroborar que sí tenía condiciones para jugar en Colo Colo. Quizás le costó adaptarse al salto desde un equipo de provincia a uno grande”.

“Salomón sigue siendo jugador del club y tendremos que conversar para ver qué hacemos”, agregó el presidente del Popuar.

El delantero charrúa en esta temporada 2026 con el Montevideo City Torque ha jugado un total de 28 partidos, siendo 19 por el torneo uruguayo y nueve por la Copa Sudamericana. Registra quince goles y dos asistencias en 2265 minutos de acción.

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En síntesis