El organismo destacó la actuación del atacante que pertenece a Colo Colo, que con dos goles eliminó a Tigre y metió a Montevideo City Torque en cuartos de final.

Una noche consagratoria fue la que tuvo Salomón Rodríguez. El ex delantero de Colo Colo se lució en la victoria de Montevideo City Torque por 2-1 ante Tigre, en el Estadio Centenario de Montevideo, que le dio la clasificación a cuartos de final en Copa Sudamericana.

El atacante uruguayo abrió la cuenta en el minuto 39 y sobre el final del primer tiempo, mediante lanzamiento penal, puso el triunfo definitivo que los pone entre los ocho mejores equipos del certamen continental, donde espera al ganador de la serie entre Cienciano y Botafogo, con ventaja de 6-1 para los peruanos.

Precisamente la definición de Salomón en el primer gol de Torque en este encuentro, generó el reconocimiento de la Conmebol, que en la cuenta oficial de la Sudamericana eligió esta acción como “La Jugada de la Noche“, y ya suma más de 6 mil visualizaciones.

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La temporada goleadora de Salomón Rodríguez fuera de Colo Colo

Luego de un año para el olvido en el Cacique, donde se le llegó a calificar como el “antigoleador“, al jugador se le envió a préstamo al cuadro que pertenece al Grupo City, dueña de otros equipos en el continente y en Europa. Allí encontró su lugar en el mundo.

En el Campeonato Uruguayo, Salomón Rodríguez llegó a los 10 goles con dos asistencias en 19 encuentros con la camiseta de Torque, y sumó 1.455 minutos en el campo de juego, en los que además recibió seis tarjetas amarillas. Un giro en 180 grados.

Y a nivel internacional, el ex Colo Colo también dijo presente. Participó de todos los encuentros que su equipo jugó en la presente Copa Sudamericana, desde la fase nacional, y jugó todos los minutos, es decir, 810′ en nueve juegos. Registró cinco tantos, uno de ellos a Palestino, y suma una amonestación.

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¿Cuándo vuelve a jugar?

Por la tercera jornada del Torneo de Clausura 2026 en Uruguay, Montevideo City Torque recibirá en el Estadio Charrúa a Montevideo Wanderers, este domingo 23 de agosto desde las 14:00 horas.

En síntesis