El delantero sigue brillando lejos del Cacique, al que debe volver el próximo año por contrato. Puede regresar después del mejor año de su carrera.

Colo Colo está imparable esta temporada y podría sumar aún más figuras de cara al 2027. El Cacique comienza a hacer movimientos de cara a la próxima temporada y, además de fichajes bombásticos, puede tener un retorno de un criticado que hoy vive uno de sus mejores momentos: Salomón Rodríguez.

El atacante llegó en 2025 al Estadio Monumental como la gran carta de gol para el centenario albo, pero terminó saliendo a préstamo por su pobre nivel. El Montevideo City Torque de Uruguay le abrió las puertas y allá se reencontró con su mejor versión, la que hoy ilusiona al Eterno Campeón.

Y es que justo cuando el Cacique da un golpe al mercado de fichajes mundial con la llegada de Vozinha, algunos ya piensan en lo que será el próximo año. Ahí podrían contar con un artillero que la noche de este viernes ante Danubio anotó un penal con el cual alcanza su campaña más goleadora hasta ahora.

Y debe volver a Colo Colo: Salomón Rodríguez marca gol con el que iguala su mejor temporada

Salomón Rodríguez tiene contrato por cumplir con Colo Colo y deberá volver en 2027 a pelear por su futuro. En ese retorno, puede venir con una mochila llena de goles después del que apunta a ser el mejor año de toda su carrera.

Salomón Rodríguez en Uruguay antes de volver a Colo Colo en 2027. Foto: Photosport.

El gol de penal que marcó para darle el triunfo por la cuenta mínima al Montevideo City Torque ante Danubio este viernes así lo demuestra. Con ese tanto, llegó a los 13 tantos y alcanzó su campaña más goleadora en todos sus años como profesional.

Fue en el 2022, cuando estaba en Godoy Cruz, que en toda la temporada llegó a ese mismo número de goles. Ahora, con toda la segunda rueda por delante, tiene tiempo de sobra para poder superarlo y así volver en llamas a Colo Colo.

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Antes de estas dos temporadas, la mejor había sido en 2021 con 11 conquistas, seguida del 2024 con 8 que lo hicieron llegar al Cacique. En el año que alcanzó a estar en el Estadio Monumental, apenas marcó en 3 ocasiones, quedando más que en deuda con las expectativas y la inversión que se hizo por él.

Habrá que esperar para ver si el artillero logra mantener este ritmo y así pueda pelear en 2027 junto al Eterno Campeón. La dirigencia lo quiere de vuelta, aunque no se cierran a una venta si es que llega una oferta interesante.

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Salomón Rodríguez no para de marcar goles en el Montevideo City Torque y Colo Colo mira atentamente su caso. El Cacique tiene a un goleador brillando en el extranjero antes de tener que volver al Estadio Monumental para definir su futuro.

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En resumen, Colo Colo y Salomón Rodríguez